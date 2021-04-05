Поезд «Улан-Удэ – Иркутск» возобновит курсирование летом

Экспресс будет отправляться из столицы Бурятии 5 раз в неделю



Скорый поезд сообщением Улан-Удэ – Иркутск №149/150 возобновит курсирование в летний период с 1 июня по 2 сентября 2021 года.



- Дневной экспресс будет следовать 5 раз в неделю. Отправление из Иркутска будет осуществляться с 1 июня по 31 августа по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и понедельникам. Из Улан-Удэ поезд будет выезжать с 3 июня по 2 сентября по четвергам, субботам, воскресеньям, понедельникам и вторникам, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.



Напомним, в 2020 году скорый поезд из Улан-Удэ в Иркутск отменили из-за коронавируса. Поезд № 149/150 перестал курсировать из Иркутска с 6 апреля прошлого года, из Улан-Удэ – с 7 апреля.

