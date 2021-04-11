В Кяхте на улице установят теннисный стол

Также появятся семь уличных тренажёров



В городе Кяхта в Бурятии появятся уличные тренажёры и теннисный стол. Их установят во дворах домов по улице Ленина №№ 98, 102, 104, 106, 108, сообщает «Кяхта-инфо».



Поставщик определён – это ООО «Барон» (Улан-Удэ). Всё оборудование должны поставить до 30 апреля.



Всего будет установлено семь уличных тренажёров, в том числе один для инвалидов-колясочников, а также один теннисный стол.



Цена контракта – 288 тысяч 410 рублей.

