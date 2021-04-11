Также появятся семь уличных тренажёров
В городе Кяхта в Бурятии появятся уличные тренажёры и теннисный стол. Их установят во дворах домов по улице Ленина №№ 98, 102, 104, 106, 108, сообщает «Кяхта-инфо».
Поставщик определён – это ООО «Барон» (Улан-Удэ). Всё оборудование должны поставить до 30 апреля.
Всего будет установлено семь уличных тренажёров, в том числе один для инвалидов-колясочников, а также один теннисный стол.
Цена контракта – 288 тысяч 410 рублей.
В Кяхте на улице установят теннисный стол
Общество, Фото:
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