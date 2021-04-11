 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 апреля

10 апреля

09 апреля

Популярное

В Кяхте на улице установят теннисный стол

В Кяхте на улице установят теннисный стол
Общество,  Фото:pixabay.com
Также появятся семь уличных тренажёров

В городе Кяхта в Бурятии появятся уличные тренажёры и теннисный стол. Их установят во дворах домов по улице Ленина №№ 98, 102, 104, 106, 108, сообщает «Кяхта-инфо».

Поставщик определён – это ООО «Барон» (Улан-Удэ). Всё оборудование должны поставить до 30 апреля.

Всего будет установлено семь уличных тренажёров, в том числе один для инвалидов-колясочников, а также один теннисный стол.

Цена контракта – 288 тысяч 410 рублей. 
спорт настольный теннис тренажеры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Родители Адисы вылетели в Москву по приглашению главы Бурятии
Родители Адисы вылетели в Москву по приглашению главы Бурятии
Общество, 11.04.2021
Сегодня утром родители малышки Адисы, больной СМА, отправились в столицу
В Кяхте на улице установят теннисный стол
В Кяхте на улице установят теннисный стол
Общество, 11.04.2021
Также появятся семь уличных тренажёров
В Бурятии село спасли благодаря резке льда
В Бурятии село спасли благодаря резке льда
Общество, 11.04.2021
Работы проводились на реке Кома
Ещё один человек умер от коронавируса в Бурятии
Ещё один человек умер от коронавируса в Бурятии
Общество, 11.04.2021
В реанимации находятся более 50 пациентов с коронавирусом
В Улан-Удэ планируют ввести льготный проезд
В Улан-Удэ планируют ввести льготный проезд
Общество, 11.04.2021
Льготный проезд коснётся не всего общественного транспорта
В Бурятии холодная погода
В Бурятии холодная погода
Общество, 11.04.2021
Ожидается сильный ветер 
В Бурятии военные приведут в порядок памятники
В Бурятии военные приведут в порядок памятники
Общество, 10.04.2021
Работы проведут в городах и сёлах 
Жительница Бурятии получила срок за кражу 600 рублей
Жительница Бурятии получила срок за кражу 600 рублей
Общество, 10.04.2021
Женщина украла деньги с чужой карты 
В Бурятии детям напомнили ПДД
В Бурятии детям напомнили ПДД
Общество, 10.04.2021
Профилактическое проводили школьники   
В Бурятии ГИБДД проверяет детсады и школы
В Бурятии ГИБДД проверяет детсады и школы
Общество, 10.04.2021
Проверки прошли в Прибайкальском районе
В Этнографическом музее в Улан-Удэ медведица показала медвежат
В Этнографическом музее в Улан-Удэ медведица показала медвежат
Общество, 10.04.2021
Историческое событие случилось накануне 
Было — стало: Дворец пионеров
Было — стало: Дворец пионеров
Общество, 10.04.2021
Представляем архивные снимки фотокорреспондента Сергея Тарасенко 
Пять улиц в Улан-Удэ оставались без света
Пять улиц в Улан-Удэ оставались без света
Общество, 10.04.2021
Отключение произошло в первой половине дня 
Ещё 44 жителя Бурятии заболели COVID-19
Ещё 44 жителя Бурятии заболели COVID-19
Общество, 10.04.2021
За прошедшие сутки не зарегистрировано смертельных случаев 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^