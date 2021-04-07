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Выпускники Улан-Удэ запустили флешмоб в поддержку Адисы

Выпускники Улан-Удэ запустили флешмоб в поддержку Адисы
Общество, 
Ученики 11 класса отказались от гелиевых шаров на выпускном ради тяжелобольной Адисы

11-классники улан-удэнской школы № 25 отказываются от гелиевых шаров на своём выпускном. Деньги, приготовленные на покупку шаров, ученики перечислят в помощь четырёхмесячной Адисе Гармаевой со спинальной мышечной атрофией.

- Добрый день, Россия. К вам обращаются выпускники и родители 25 школы города Улан-Удэ. Мы стоим на пороге взрослой жизни, родители готовят нам красивый праздник, и мы решили, что на нашем празднике мы обойдемся без красивых гелиевых шаров. А деньги, приготовленные на их покупку, мы перечислим в фонд поддержки Адисы, которая борется за свою жизнь. Родители выпускников 2021 года горды тем, что наши дети способны на благородный поступок. Живи, Адиса, - сообщают школьники и их родители в коротком ролике.

На видео выступили и педагоги: «Мы, учителя школы, поддерживаем наших выпускников, рады тому, что наши дети могут организовать такой замечательный флешмоб «От сердца к сердцу». И просим всех выпускников 2021 года присоединиться к флешмобу».

Также накануне, 6 апреля, состоялся благотворительный тренинг по йоге смеха в поддержку малышки.

- Более 50 тысяч рублей собрано от участников тренинга. Многие из наших друзей, знакомых и просто жителей Бурятии, кто не смог прийти на тренинг, перечислили деньги online родителям Адисы Гармаевой, - рассказала пресс-секретарь «ЭкоАльянса» Дора Хамаганова в соцсети.

Чемпион мира по смеху, международный тренер по йоге смеха Дмитрий Ефимов призвал народ Бурятии объединиться, чтоб спасти маленькую жизнь.

- Если каждая из 100 тысяч семей в Бурятии перечислит по 1 т.р., то будет как раз собрано 100 миллионов рублей. Я родом из Саха-Якутии. Тоже тяжело заболел, в раннем детстве. Родителям сказали – «ваш ребёнок не жилец». Но бригада отца, узнав о возможности лечения на западе страны, скинулась на лечение. Я полгода лежал в реанимации. Врачи, моя мама выходили меня. Чудо произошло! Я выздоровел. Вырос, занимался и занимаюсь спортом. Побеждал на международных турнирах, чемпионатах Европы по смешанным единоборствам. В эти дни прилетел в Улан-Удэ, стал чемпионом мира по смеху. Вместе мы - великая сила! Земля Бурятии даёт мне вдохновение. И, в благодарность, я решил провести этот тренинг. Предлагаю всем людям республики подключиться к спасению Адисы. Добро творит чудеса! Я, уверен - Бурятия спасет Адису, - отметил Дмитрий Ефимов.

Помог финансово семье Гармаевых Сергей Шатель, региональный визажист Lancômе, менеджер одного из самых больших бутиков этого дома во Франции, специалист в области бьюти-индустрии. Об этом сообщили супруги Дарима и Арсалан Гармаевы в соцсети.

Плюс, в Сети недавно прошёл видеочеллендж «Адиса живи».

- Большое всем спасибо за ваши ролики! За ваше внимание, за вашу помощь и уделенное время! Мы очень ценим вас. Ваш ролик греет сердце. Очень хорошо чувствуется ваша поддержка! Мы рады, что Адиса смогла сплотить действительно огромное количество людей из разных уголков Бурятии, России, Америки, Франции, Италии! Спасибо, что с нами! Адиса будет жить! - написали родители девочки в Instagram.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 апреля Арсалан и Дарима Гармаевы, родители Адисы, накануне встретились с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Ранее они обратились к главе с открытым письмом и видеообращением.

Алексей Цыденов дал обещание поговорить с предпринимателями республики, а также с крупными благотворительными фондами.

У Адисы - спинальная мышечная атрофия первого типа, ей требуется препарат самое дорогое в мире лекарство «Золгенсма» за 160 миллионов. Препарат вылечит ребёнка от тяжёлого недуга и подарит нормальную жизнь. По данным на 4 апреля, из 160 млн собрано 39. Дети с СМА 1 типа без лечения обычно не доживают до двух лет. Болезнь не сказывается на интеллекте, она только отнимает возможность двигаться, глотать и дышать. Спасительный укол «Золгнесма» нужно поставить до двух лет, а ещё лучше до семи месяцев.

Как помочь Адисе. Реквизиты:

СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548

СБЕРБАНК (папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )
4173980028315014
89516399101

СБЕРБАНК (дедушка Адисы - Андрей Анатольевич В )
2202200830335574
89025324696

ВТБ (мама Адисы- Дарима Андреевна Г )
4893470460105726
89503863174
BIC: VTBRRUMMXXX

ГАЗПРОМБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
4249170443427962
BIC : GAZPRUXXX

ТИНЬКОФФ (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812

PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)garm_darima19@mail.ru

PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.com

GOFUNDME https://gofund.me/33c16cee  


школьники благотворительность
 
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