Улан-удэнцев приглашают написать «Тотальный диктант»

Мероприятие состоится 10 апреля



В Улан-Удэ 10 апреля состоится ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант», которая в этом году пройдёт уже в 17-й раз. Проверить свою грамотность горожане смогут в режиме онлайн на сайте проекта (totaldict.ru).



- Автором текста для диктанта станет писатель Дмитрий Глуховский, известный по романам «Сумерки», «Текст», «Метро 2033» и другим. Отрывок из своего произведения он прочтёт в столице проекта – Якутске, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Онлайн-диктант будет доступен для написания с 12:30 10 апреля до 4:59 11 апреля. Результаты диктанта (оценку и количество допущенных ошибок) будут объявлены после 15 апреля.



Возрастное ограничение 6+

