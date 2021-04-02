Интернет-аферисты отправили братчанке ночнушку вместо костюмов

Пенсионерка обратилась в полицию



341 марта в полицию обратилась 60-летняя братчанка. Пенсионерка в посылке вместо своего заказа получила совсем другое содержимое. Ущерб составил более 4 тысяч рублей.



Пострадавшая пояснила оперативникам, что около двух недель назад в одном из интернет-магазинов заказала костюм. Спустя несколько минут с женщиной связался менеджер компании и предложил увеличить количество вещей ы заказе, для оформления бесплатной доставки. Выполнив его условия, братчатка произвели оплату и стала ждать доставку. Однако получив долгожданную посылку, женщина обнаружила внутри совсем не то, что ожидала. Вместо трёх женских костюмов в коробке оказалась ночная рубашка и много бумаги для создания объёма. Контакты продавца в настоящее время недоступны.



- Полиция рекомендует перед заключением сделок в интернете, тщательно проверить сайт продавца на благонадёжность, ознакомиться с отзывами пользователей и актуальность указанных номеров телефонов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





