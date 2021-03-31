В Бурятии показали, как СМА сказывается на маленькой Адисе

- Она с огромным трудом берёт своими крохотными пальчиками мамин палец, изо всех сил пытается его сжать, чтобы почувствовать спокойствие и безопасность. Она старается, но не может - СМА отбирает силы. СМА в буквальном смысле не дает Адисе поднять голову, - отмечают её родители.











Здоровый ребёнок в четыре месяца уверенно держит голову, лёжа на животе, с интересом рассматривает окружающий мир. У Адисы сейчас такой возможности нет. «Но она может появиться. И она обязательно появится. И всё, что для этого нужно - не пройти мимо нашей беды, задержаться на мгновение и поделиться посильной суммой. Для нас важна каждая копеечка, ведь именно из капель собирается море. Давайте сделаем так, чтобы у Адисы появилось своё море. Море жизни», - просят родители девочки.







Ранее были надежды, что «Золгенсма» удастся получить с помощью президентского фонда «Круг добра». Средства в фонд поступают за счёт повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Все они переводятся в помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Им будут покупать дорогие препараты, в том числе те, которые пока ещё не зарегистрированы в России. Однако московские специалисты, которые должны были дать добро на «Золгенсма» для Адисы, девочке внезапно отказали. Они ссылались на «отсутствие доказательной базы» этого препарата. При этом в России есть дети, которым удалось собрать эту гигантскую сумму и которые выздоровели после получения лекарства.





Родители малышки Адисы Гармаевой показали с помощью видео, как спинальная мышечная атрофия (СМА) отбирает силы у их дочери.- Люди, которые видят Адису в сторис и постах, зачастую не могут понять всей глубины катастрофы, происходящей с ребёнком. Именно поэтому мы решили наглядно показать вам, в чём различие между двумя детьми одного возраста - здоровым и ребёнком со СМА1. Малыш на видео старше нашей Адисочки всего на четырре дня. Но невооружённым глазом видно, насколько велика разница в физическом развитии, - поясняют Арсалан и Дарима Гармаевы.На записи видно, как девочке трудно шевелить ножками, тогда как здоровый сверстник активно ими двигает.У маленькой Адисы - спинальная мышечная атрофия первого типа. Это редкое генетическое заболевание, отнимающее у ребёнка сперва способность двигаться, затем глотать, а после и дышать. При этом на интеллекте болезнь не сказывается. Дети с СМА обычно не доживают и до двух лет. Надежда у малышки есть – это препарат «Золгенсма», самый дорогой в мире, он стоит 160 млн рублей. Один укол остановит болезнь и вылечит Адису, позволив ей жить нормальной жизнь. Этот препарат можно поставить только до двух лет ребёнка.Теперь родителям Адисы остаётся надеяться только на пожертвования. По данным на 29 марта, собрано 37 млн из 160-ти необходимых. А ведь времени у малышки осталось совсем мало. Дети, получившие вакцину до семи месяцев, достигают навыков, соответствующих возрасту – они начинают сидеть, ползать, стоять, ходить в положенное время. Кроме того, маленькие пациенты не нуждаются в респираторной поддержке и необходимости кормления через зонд. Адисе скоро будет уже четыре месяца, на счету у неё каждый день.Пока в минздраве Бурятии пообещали обеспечить Адису препаратом «Спинраза» до конца года. Это препарат в России зарегистрирован, но, в отличие от спасительной «Золгенсма», он не вылечивает полностью, а лишь поддерживает ребёнка. Более того, ставить уколы «Спинразы» только в первый год надо шесть раз, а затем пожизненно каждый год. Стоит же только одна упаковка 6,2 миллиона рублей. Понятно, что родители не смогут сами покупать лекарство.(мама Адисы - Дарима Андреевна Г )220220188704479689503863174БИК: 048142604SWIFT-код: SABRRUMMPaysend: 2202201887044796счёт Адисы40817810709167640548( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )417398002831501489516399101Paysend: 4173980028315014( дедушка Адисы - Андрей Анатольевич В )220220083033557489025324696( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )489347046010572689503863174BIC: VTBRRUMMXXXPaysend: 4893470460105726( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962BIC : GAZPRUXXXPaysend: 4249170443427962( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )5536913926253812Paysend: 5536913926253812(мама Адисы - Дарима Андреевна Г)garm_darima19@mail.ru(папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.comhttps://gofund.me/33c16cee