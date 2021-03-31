В Бурятии показали, как СМА сказывается на маленькой Адисе

Родители малышки Адисы Гармаевой показали с помощью видео, как спинальная мышечная атрофия (СМА) отбирает силы у их дочери.
- Люди, которые видят Адису в сторис и постах, зачастую не могут понять всей глубины катастрофы, происходящей с ребёнком. Именно поэтому мы решили наглядно показать вам, в чём различие между двумя детьми одного возраста - здоровым и ребёнком со СМА1. Малыш на видео старше нашей Адисочки всего на четырре дня. Но невооружённым глазом видно, насколько велика разница в физическом развитии, - поясняют Арсалан и Дарима Гармаевы.
На записи видно, как девочке трудно шевелить ножками, тогда как здоровый сверстник активно ими двигает.
- Она с огромным трудом берёт своими крохотными пальчиками мамин палец, изо всех сил пытается его сжать, чтобы почувствовать спокойствие и безопасность. Она старается, но не может - СМА отбирает силы. СМА в буквальном смысле не дает Адисе поднять голову, - отмечают её родители.
Здоровый ребёнок в четыре месяца уверенно держит голову, лёжа на животе, с интересом рассматривает окружающий мир. У Адисы сейчас такой возможности нет. «Но она может появиться. И она обязательно появится. И всё, что для этого нужно - не пройти мимо нашей беды, задержаться на мгновение и поделиться посильной суммой. Для нас важна каждая копеечка, ведь именно из капель собирается море. Давайте сделаем так, чтобы у Адисы появилось своё море. Море жизни», - просят родители девочки.
У маленькой Адисы - спинальная мышечная атрофия первого типа. Это редкое генетическое заболевание, отнимающее у ребёнка сперва способность двигаться, затем глотать, а после и дышать. При этом на интеллекте болезнь не сказывается. Дети с СМА обычно не доживают и до двух лет. Надежда у малышки есть – это препарат «Золгенсма», самый дорогой в мире, он стоит 160 млн рублей. Один укол остановит болезнь и вылечит Адису, позволив ей жить нормальной жизнь. Этот препарат можно поставить только до двух лет ребёнка.
Ранее были надежды, что «Золгенсма» удастся получить с помощью президентского фонда «Круг добра». Средства в фонд поступают за счёт повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Все они переводятся в помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Им будут покупать дорогие препараты, в том числе те, которые пока ещё не зарегистрированы в России. Однако московские специалисты, которые должны были дать добро на «Золгенсма» для Адисы, девочке внезапно отказали. Они ссылались на «отсутствие доказательной базы» этого препарата. При этом в России есть дети, которым удалось собрать эту гигантскую сумму и которые выздоровели после получения лекарства.
Пока в минздраве Бурятии пообещали обеспечить Адису препаратом «Спинраза» до конца года. Это препарат в России зарегистрирован, но, в отличие от спасительной «Золгенсма», он не вылечивает полностью, а лишь поддерживает ребёнка. Более того, ставить уколы «Спинразы» только в первый год надо шесть раз, а затем пожизненно каждый год. Стоит же только одна упаковка 6,2 миллиона рублей. Понятно, что родители не смогут сами покупать лекарство.
Реквизиты для помощи Адисе:
СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
2202201887044796
89503863174
БИК: 048142604
SWIFT-код: SABRRUMM
Paysend: 2202201887044796
СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548
СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )
4173980028315014
89516399101
Paysend: 4173980028315014
СБЕРБАНК ( дедушка Адисы - Андрей Анатольевич В )
2202200830335574
89025324696
ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )
4893470460105726
89503863174
BIC: VTBRRUMMXXX
Paysend: 4893470460105726
ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962
BIC : GAZPRUXXX
Paysend: 4249170443427962
ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812
Paysend: 5536913926253812
PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)garm_darima19@mail.ru
PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.com
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