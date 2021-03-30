Театр «Байкал» представил необычный просветительский концерт

- «Уужам буряад» – это своеобразный этнический ликбез. В этом проекте мы рассматриваем палитру музыкальных, песенных и танцевальных традиций нашего народа. Проект направлен на то, чтобы люди знали, познавали, узнавали нашу культуру, - отметил художественный руководитель театра «Байкал» Жаргал Жалсанов.





Концерт уже прошёл накануне, 29 марта. Он также состоится 30 и 31 марта в 18.30 в Русском драматическом театре.























Зрители смогут посмотреть концерт Бурятского национального театра песни и танца «Байкал» под названием «Уужам буряад» (6+).Бурятский народ делится на родоплеменные и этнотерриториальные группы. Хори-буряты, булагаты, сартулы, сонголы, эхириты – это лишь малая часть бурятских родов, которые в свою очередь так же подразделяются на группы. Инфо-концерт «Уужам буряад» в доступном формате расскажет зрителям об основных бурятских этносах, их культурных особенностях — к примеру, об отличительных особенностях костюмов, увидят и услышат характерные танцы и песни.Костюмы на концерте представляют:1. костюм эхиритов - народная артистка Бурятии Цыпилма Аюшеева;2. костюм санталов - солистка театра Оюна Баирова;3. костюм ольхонских бурят - солистка театра Баярма Бургутова;4. шэнэхэнский костюм - заслуженный артист Бурятии Бутидэй Дондок Сэрэн;5. булагатский - народная артистка Бурятии Юлия Замоева;6. хонгодорский - солистка театра Гэрэлма Жалсанова;7. хоринский - солистка театра Бутидма Жугдурова;8. ведущий - Жаргал Бадмаев.