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Театр «Байкал» представил необычный просветительский концерт

Театр «Байкал» представил необычный просветительский концерт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Это своеобразный этнический ликбез», - поясняют в театре «Байкал»

Зрители смогут посмотреть концерт Бурятского национального театра песни и танца «Байкал» под названием «Уужам буряад» (6+).

Бурятский народ делится на родоплеменные и этнотерриториальные группы. Хори-буряты, булагаты, сартулы, сонголы, эхириты – это лишь малая часть бурятских родов, которые в свою очередь так же подразделяются на группы. Инфо-концерт «Уужам буряад» в доступном формате расскажет зрителям об основных бурятских этносах, их культурных особенностях — к примеру, об отличительных особенностях костюмов, увидят и услышат характерные танцы и песни.

- «Уужам буряад» – это своеобразный этнический ликбез. В этом проекте мы рассматриваем палитру музыкальных, песенных и танцевальных традиций нашего народа. Проект направлен на то, чтобы люди знали, познавали, узнавали нашу культуру, - отметил художественный руководитель театра «Байкал» Жаргал Жалсанов.


Костюмы на концерте представляют:

1. костюм эхиритов - народная артистка Бурятии Цыпилма Аюшеева;
2. костюм санталов - солистка театра Оюна Баирова;
3. костюм ольхонских бурят - солистка театра Баярма Бургутова;
4. шэнэхэнский костюм - заслуженный артист Бурятии Бутидэй Дондок Сэрэн;
5. булагатский - народная артистка Бурятии Юлия Замоева;
6. хонгодорский - солистка театра Гэрэлма Жалсанова;
7. хоринский - солистка театра Бутидма Жугдурова;
8. ведущий - Жаргал Бадмаев.

Концерт уже прошёл накануне, 29 марта. Он также состоится 30 и 31 марта в 18.30 в Русском драматическом театре.





концерт театр "Байкал"
 
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