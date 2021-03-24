Коронавирус в Бурятии сдаёт позиции

Сегодня зарегистрирован наименьший суточный прирост больных ковидом за долгое время
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 57 заболевших коронавирусом. Из них 44 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
Сегодняшний показатель – минимальный за долгое время. Зимой фиксировалось более 100 новых заражённых за сутки. В начале марта впервые за долгое время суточный прирост упал ниже отметки в 100. В пятницу, 19 марта, за сутки выявили уже меньше 70-ти больных ковидом. Таким образом, Бурятия вернулась к цифрам, которые были в начале осени, до второй волны коронавируса. В субботу было 65 новых заражённых, в воскресенье 66, в понедельник 65, а во вторник 63, а сегодня прирост упал и вовсе до 57.
Отметим, накануне, 23 марта, глава минздрава России Михаил Мурашко заявил о «немного отступившем» коронавирусе в целом по стране.
- Коронавирусная инфекция немного отступила, но, тем не менее, количество пациентов, которые находятся на лечении, остаётся высоким, — сказал Мурашко.
Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 35 670. Из них 54% (18 915) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время в Бурятии выздоровели 33 844 человека, или 94%. Накануне вылечились 145 пациентов.
Скончались за последние сутки трое больных коронавирусом. С начала пандемии в Бурятии умерли 767 человек.
В стационарах республики сегодня лежит 561 пациент с коронавирусом (накануне было 589). В отделениях реанимации находится 71 пациент (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 32 пациента (из них старше 65-ти – 16).
Занятость коечного фонда составляет 68 %.
Амбулаторное лечение проходят 498 пациентов с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 1587 человек.
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Общество, Фото:
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