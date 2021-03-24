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Коронавирус в Бурятии сдаёт позиции

Коронавирус в Бурятии сдаёт позиции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня зарегистрирован наименьший суточный прирост больных ковидом за долгое время

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 57 заболевших коронавирусом. Из них 44 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

Сегодняшний показатель – минимальный за долгое время. Зимой фиксировалось более 100 новых заражённых за сутки. В начале марта впервые за долгое время суточный прирост упал ниже отметки в 100. В пятницу, 19 марта, за сутки выявили уже меньше 70-ти больных ковидом. Таким образом, Бурятия вернулась к цифрам, которые были в начале осени, до второй волны коронавируса. В субботу было 65 новых заражённых, в воскресенье 66, в понедельник 65, а во вторник 63, а сегодня прирост упал и вовсе до 57.

Отметим, накануне, 23 марта, глава минздрава России Михаил Мурашко заявил о «немного отступившем» коронавирусе в целом по стране.

- Коронавирусная инфекция немного отступила, но, тем не менее, количество пациентов, которые находятся на лечении, остаётся высоким, — сказал Мурашко.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 35 670. Из них 54% (18 915) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время в Бурятии выздоровели 33 844 человека, или 94%. Накануне вылечились 145 пациентов.

Скончались за последние сутки трое больных коронавирусом. С начала пандемии в Бурятии умерли 767 человек.

В стационарах республики сегодня лежит 561 пациент с коронавирусом (накануне было 589). В отделениях реанимации находится 71 пациент (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 32 пациента (из них старше 65-ти – 16).

Занятость коечного фонда составляет 68 %.

Амбулаторное лечение проходят 498 пациентов с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1587 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова привилась от коронавируса.

Южноафриканский штамм коронавируса выявили у жителя Иркутска, который прилетел с отдыха из Танзании.

Блогер из Бурятии Жамсо Очиров рассказал о том, как из-за пандемии за границей от азиатов разбегались люди.

В Улан-Удэ наградили автоволонтёров акции «Мы вместе», объединившихся в пандемию. В их числе и пожилая улан-удэнка, которая несмотря на возраст, развозила медиков.



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