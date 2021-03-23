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Блогер из Бурятии рассказал о том, как пугаются азиатов

Блогер из Бурятии рассказал о том, как пугаются азиатов
Общество, 
За границей от путешественника из Бурятии Жамсо люди не раз убегали

Блогер из Бурятии Жамсо Очиров, который сейчас путешествует по миру, поднял в своём Instagram-аккаунте непростую тему отношения европейцев и американцев к азиатам из-за пандемии коронавируса. Жамсо говорит, что свобода и демократия, из-за которых россияне часто хотят переехать за границу, в этих странах отошла на второй план.

- Сейчас это обострилось в Америке. Товарищи, ребята, которые мне пишут: «Хочу в Америку, хочу свободы и демократии», будьте аккуратнее со своей свободой и демократией. В Америке сейчас происходит что-то непонятное, - рассказал он.

В качестве примера Жамсо Очиров привёл ситуацию, которая с ним произошла в Таиланде, где он отдыхал ещё в начале коронавирусной пандемии. Молодой человек жил в отеле, куда в основном селились жители Европы. Когда туристы пересекались, люди убегали от блогера.

- Когда я заходил в лифт, они от меня убегали. Они побаивались меня, что я похож на китайца, видимо, сильно. А то, что они находятся в Таиланде на данный момент и то, что там каждый человек похож на китайца, им всё равно. Убегали лично от меня, - поделился Жамсо Очиров.

Сейчас ситуация в мире стала помягче. Сам блогер сделал прививку от ковида, получил об этом письменное подтверждение и теперь может посещать спортивные залы и торговые центры. Однако не везде ещё к азиатам относятся терпимо.

- Вчера я выехал наконец в Тель-Авив, в ночные заведения, улицы кипят людьми. На меня смотрели, как на непонятного чужеземца, который способен их заразить чем-то небывалым. Это потому, что они насмотрелись этих американских новостей. Что происходит в Америке, то и вещается в Израиле. Они очень дружественные страны, - добавил блогер.

Также он рассказал, что видел, как американцы избивали китайца в метро. В Израиле другу Жамсо Очирова даже пришлось купить футболку с надписью, что он не заразный.

- Здесь у нас Борька Дамбиев, ему пришлось футболку купить на которой было написано «Я не китаец, я не заразный». Ему пришлось одеть эту футболку и ходить вот так вот, потому что люди убегали, - рассказал блогер.

В конце молодой человек выразил негодование, что публичные люди, политики поддерживают такое отношение к азиатом, а в каких-то случаях ещё больше нагнетают.

- Самое страшное, что может быть в человечестве – это расовый конфликт. Это ужасно, это бесчеловечно. А ещё самое страшное, когда какие-то высокопоставленные чиновники, политики, какие-то супер-мега бизнесмены или «короли мира» поддерживают эту идеологию. Они хотят войны. Они на этом увеличивают свои капиталы, они зарабатывают на оружие, они зарабатывают на нищете, на голоде и они хотят этого, а мы ведёмся, как стадо баранов, - подытожил Жамсо Очиров.


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