Юлия Жамбалова рассказала, что хорошо перенесла вакцинацию
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова на своей странице в Facebook поделилась, что сделала прививку против коронавируса. Она напомнила, что вакцины делают добровольно.
- Вторая доза препарата необходима для формирования полноценного иммунитета. Очереди нет, без записи в поликлинике №2 Улан-Удэ. Хочу отметить, что вакцинация -это добровольно и личное решение, - написала Юлия Жамбалова.
Отвечая на вопросы, омбудсмен поделилась, что после первой дозы вакцины на второй день уже занималась спортом. На этот раз у неё аналогичные планы. Также Юлия Жамбалова пояснила, что перед вакцинацией её осмотрел врач-терапевт, он измерил температуру, давление и уровень кислорода.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что привился от коронавируса ещё в октябре. Именно поэтому он считает, что его «не зацепило», когда вокруг него заражались окружающие.
В начале марта сообщалось, что лишь 4% жителей Улан-Удэ привились от COVID-19. В городских поликлиниках развёрнуто 13 пунктов вакцинации.
Президент страны Владимир Путин сообщил, что поставит прививку сегодня, 23 марта. Глава государства подчеркнул, что вакцинация — это добровольный выбор и личное решение каждого человека.
Бурятский омбудсмен привилась от COVID-19
Власть, Фото:
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