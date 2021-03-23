 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 марта

22 марта

Популярное

Бурятский омбудсмен привилась от COVID-19

Бурятский омбудсмен привилась от COVID-19
Власть,  Фото:страница Юлии Жамбаловой
Юлия Жамбалова рассказала, что хорошо перенесла вакцинацию

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова на своей странице в Facebook поделилась, что сделала прививку против коронавируса. Она напомнила, что вакцины делают добровольно.

- Вторая доза препарата необходима для формирования полноценного иммунитета. Очереди нет, без записи в поликлинике №2 Улан-Удэ. Хочу отметить, что вакцинация -это добровольно и личное решение, - написала Юлия Жамбалова.

Отвечая на вопросы, омбудсмен поделилась, что после первой дозы вакцины на второй день уже занималась спортом. На этот раз у неё аналогичные планы. Также Юлия Жамбалова пояснила, что перед вакцинацией её осмотрел врач-терапевт, он измерил температуру, давление и уровень кислорода.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что привился от коронавируса ещё в октябре. Именно поэтому он считает, что его «не зацепило», когда вокруг него заражались окружающие.

В начале марта сообщалось, что лишь 4% жителей Улан-Удэ привились от COVID-19. В городских поликлиниках развёрнуто 13 пунктов вакцинации.

Президент страны Владимир Путин сообщил, что поставит прививку сегодня, 23 марта. Глава государства подчеркнул, что вакцинация — это добровольный выбор и личное решение каждого человека.


коронавирус профилактика вакцинация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский омбудсмен привилась от COVID-19
Бурятский омбудсмен привилась от COVID-19
Власть, 23.03.2021
Юлия Жамбалова рассказала, что хорошо перенесла вакцинацию
Чиновница мэрии Иркутска получила взятку от бизнесмена
Чиновница мэрии Иркутска получила взятку от бизнесмена
Власть, 23.03.2021
В ходе обысков найдены доказательства по делу о взятке
Глава Бурятии оценил успех чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ
Глава Бурятии оценил успех чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ
Власть, 23.03.2021
«Это не повод расслабляться, а ещё более активно и уверенно двигаться вперед!» - заявил Алексей Цыденов
Глава Бурятии рассказал, что занимался борьбой восемь лет
Глава Бурятии рассказал, что занимался борьбой восемь лет
Власть, 23.03.2021
Алексей Цыденов неспроста ранее демонстрировал борцовский навык на манекене
Глава Бурятии наградил борцов и сказал им «народную мудрость»
Глава Бурятии наградил борцов и сказал им «народную мудрость»
Власть, 23.03.2021
Призёрам чемпионата России по вольной борьбе вручили денежные сертификаты  
В Бурятии назначили первого замминистра здравоохранения
В Бурятии назначили первого замминистра здравоохранения
Власть, 23.03.2021
Назначение удалось со второй попытки
Назначен новый Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ
Назначен новый Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ
Власть, 23.03.2021
Глава Бурятии встретился с новым Генконсулом Монголии в Улан-Удэ
В Бурятии экс-директор МУПа получил «условку»
В Бурятии экс-директор МУПа получил «условку»
Власть, 23.03.2021
Ущерб от его действий составил почти полмиллиона рублей
Глава Бурятии подарил книги Хоринской библиотеке
Глава Бурятии подарил книги Хоринской библиотеке
Власть, 22.03.2021
Библиотека готовится к модернизации
Служба по тарифам Бурятии против альтернативного тарифа ТГК-14
Служба по тарифам Бурятии против альтернативного тарифа ТГК-14
Власть, 22.03.2021
ТГК-14 предложили испытывать новый высокий тариф не в Бурятии, а в Забайкалье
В Бурятии будут судить экс-главу агентства лесного хозяйства
В Бурятии будут судить экс-главу агентства лесного хозяйства
Власть, 21.03.2021
Из-за полученного разрешения на Байкале незаконно валили лес
Министр спорта Бурятии встретился с Олегом Матыциным
Министр спорта Бурятии встретился с Олегом Матыциным
Власть, 20.03.2021
Министры обсудили некоторые планы развития спорта в республике

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^