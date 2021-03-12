 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 марта

11 марта

Популярное

13 борцов представят Бурятию во второй день чемпионата России

13 борцов представят Бурятию во второй день чемпионата России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятские борцы будут бороться в трёх весовых категориях

Во второй соревновательный день чемпионата России по вольной борьбе, проходящего в Улан-Удэ, на ковре встретятся борцы в весовых категориях до 70, 74 и 125 кг. Медицинский контроль и первое взвешивание проходило с 8:30 до 9:00. Сами схватки начнутся в 11:00.

Бурятию будут представлять 13 борцов. В весовой категории до 70 кг на стадии 1/16 финала Никита Жаргалов встретится с иркутским спортсменом Валерием Хунгуреевым. Буянто Банзаракцаев предстоит схватка с иркутянином Константина Топшиноева. Булата Батоева ждёт борец из Якутии Николай Сивцев. Бурятские спортсмены Игорь Упхоев и Саян Жигзымаев проведут поединок между собой.

Чтобы пройти в 1/16 финала, четверым борцам из Бурятии необходимо выиграть квалификационные схватки. Это Чингис Цыренжапов, Ананда Бадмаев, Очир Доржиев и Евгений Жербаев.

В весовой категории до 74 кг схватки начнутся сразу со стадии 1/8 финала. Однако, чтобы туда попасть, спортсменам также нужно победить в квалификационных поединках. Тут от Бурятии заявлено два спортсмена. Буян Цыренов встретится с борцом, представляющим Ханты-Мансийский автономный округ и Кемерово, Заурбеком Сидаковым. С Тумэном Бодиевым на ковёр выйдет бороться дагестанец Дарсам Джапаров.

В весовой категории до 125 кг Бурятию также представляют два борца. По жеребьёвке Балдан Цыжипов, который ещё выступает и за Москву, попал сразу на стадию 1/8 финала, где встретится с Мурадином Кушховым из Кабардино-Балкарской республики. Батору Доржиеву нужна победа в квалификационных поединках, где его ждёт Артём Пуховский из Московской области.

Также сегодня пройдут финалы в весовых категориях до 57, 86, 92 кг. Они начнутся в 19:45 и закончатся в 21:45. Как сообщал «Байкал-Daily», в первый соревновательный день ни одному из восьми выступавшим борцам Бурятии не удалось дойти до финала.
спорт вольная борьба чемпионат России
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

13 борцов представят Бурятию во второй день чемпионата России
13 борцов представят Бурятию во второй день чемпионата России
Общество, 12.03.2021
Бурятские борцы будут бороться в трёх весовых категориях
В Улан-Удэ осуждённых научили снимать мышечное напряжение
В Улан-Удэ осуждённых научили снимать мышечное напряжение
Общество, 12.03.2021
Занятие провели для тех, кто страдает эпилепсией
У искусанной собаками улан-удэнки расходятся швы
У искусанной собаками улан-удэнки расходятся швы
Общество, 12.03.2021
«Всё будет хорошо», - верят родственники
Режиссёр Баяр Барадиев снял клип для певца Хабиба
Режиссёр Баяр Барадиев снял клип для певца Хабиба
Общество, 12.03.2021
Клип набрал уже 220 тысяч просмотров на YouTube
В Бурятии одним из лучших спортсменов «Динамо» стал ОМОНовец
В Бурятии одним из лучших спортсменов «Динамо» стал ОМОНовец
Общество, 12.03.2021
Сотрудник ОМОН рассказал об упорных и продолжительных тренировках
На льду Байкала появилось огромное сердце из тысячи роз
На льду Байкала появилось огромное сердце из тысячи роз
Общество, 12.03.2021
Эффектную цветочную композицию на Байкале создал телеканал ТНТ
Жители Бурятии: Брошенный автохлам надо увозить на штрафстоянки
Жители Бурятии: Брошенный автохлам надо увозить на штрафстоянки
Общество, 12.03.2021
Жители Бурятии высказались по поводу «призраков» машин, брошенных во дворах
Прославленному борцу на день рождения подарили бурятский нож
Прославленному борцу на день рождения подарили бурятский нож
Общество, 12.03.2021
Именинник Бувайсар Сайтиев поделился, что хорошо знает бурятский народ  
В Бурятии вор заявил, что был вынужден совершить кражу
В Бурятии вор заявил, что был вынужден совершить кражу
Общество, 12.03.2021
Мужчине не удалось обжаловать приговор 
В Бурятии осуждённому не оформили больничный
В Бурятии осуждённому не оформили больничный
Общество, 12.03.2021
Мужчина был изолирован и не мог работать 
В Забайкалье состоится художественный конкурс «Чита в моём сердце»
В Забайкалье состоится художественный конкурс «Чита в моём сердце»
Общество, 12.03.2021
В открытом мероприятии примут участие дети от 6 до 18 лет
В Забайкалье проведут чемпионат по автокроссу
В Забайкалье проведут чемпионат по автокроссу
Общество, 12.03.2021
На соревнованиях разыграют кубок ректора ЗабГУ
В Бурятии местами до +12
В Бурятии местами до +12
Общество, 12.03.2021
В Улан-Удэ воздух прогреется до +6 градусов
Жителей Бурятии зовут на «Курумканскую рыбалку»
Жителей Бурятии зовут на «Курумканскую рыбалку»
Общество, 11.03.2021
Соревнования проведут на льду озера Окунёво

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^