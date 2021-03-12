Бурятские борцы будут бороться в трёх весовых категориях
Во второй соревновательный день чемпионата России по вольной борьбе, проходящего в Улан-Удэ, на ковре встретятся борцы в весовых категориях до 70, 74 и 125 кг. Медицинский контроль и первое взвешивание проходило с 8:30 до 9:00. Сами схватки начнутся в 11:00.
Бурятию будут представлять 13 борцов. В весовой категории до 70 кг на стадии 1/16 финала Никита Жаргалов встретится с иркутским спортсменом Валерием Хунгуреевым. Буянто Банзаракцаев предстоит схватка с иркутянином Константина Топшиноева. Булата Батоева ждёт борец из Якутии Николай Сивцев. Бурятские спортсмены Игорь Упхоев и Саян Жигзымаев проведут поединок между собой.
Чтобы пройти в 1/16 финала, четверым борцам из Бурятии необходимо выиграть квалификационные схватки. Это Чингис Цыренжапов, Ананда Бадмаев, Очир Доржиев и Евгений Жербаев.
В весовой категории до 74 кг схватки начнутся сразу со стадии 1/8 финала. Однако, чтобы туда попасть, спортсменам также нужно победить в квалификационных поединках. Тут от Бурятии заявлено два спортсмена. Буян Цыренов встретится с борцом, представляющим Ханты-Мансийский автономный округ и Кемерово, Заурбеком Сидаковым. С Тумэном Бодиевым на ковёр выйдет бороться дагестанец Дарсам Джапаров.
В весовой категории до 125 кг Бурятию также представляют два борца. По жеребьёвке Балдан Цыжипов, который ещё выступает и за Москву, попал сразу на стадию 1/8 финала, где встретится с Мурадином Кушховым из Кабардино-Балкарской республики. Батору Доржиеву нужна победа в квалификационных поединках, где его ждёт Артём Пуховский из Московской области.
Также сегодня пройдут финалы в весовых категориях до 57, 86, 92 кг. Они начнутся в 19:45 и закончатся в 21:45. Как сообщал «Байкал-Daily», в первый соревновательный день ни одному из восьми выступавшим борцам Бурятии не удалось дойти до финала.
13 борцов представят Бурятию во второй день чемпионата России
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