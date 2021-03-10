 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 марта

09 марта

Популярное

Пловцы из разных стран планируют переплыть Байкал

Пловцы из разных стран планируют переплыть Байкал
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Спортсмены серьёзно готовятся к заплыву

На Байкале состоится международный трансбайкальский заплыв Baikal Great Swim. В июне восемь пловцов из разных стран мира за 30 часов намерены переплыть Байкал из села Выдрино Кабанского района Бурятии в Иркутск.

- Это 120 километров. Если вдуматься, тоже кажется немыслимым. Тем не менее, пловцы из Италии, Германии, Израиля, Болгарии, США, Канады и нашей страны серьёзно к этому готовятся. Уверен, всё у них получится, - прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Заплыв состоится в рамках Года Байкала в Иркутской области. Под его эгидой планируется также ещё одно событие. 16 марта российский фридайвер Алексей Молчанов намерен установить новый рекорд Гиннесса по погружению в Байкал.

- Алексей Молчанов собирается проплыть 80 метров подо льдом. Для информации – температура воды там около плюс трёх градусов. Своими погружениями Алексей привлекает внимание к вопросам экологии и чистоты воды. Это заслуживает уважения, - отметил Игорь Кобзев.

На днях об этих предстоящих спортивных событиях он рассказал представителям ООН. «По обоим проектам получил позитивный отклик. Приятно, что представители ООН поддерживают все наши начинания, причем не только спортивно-событийные. Проговорили общие вопросы экологии, договорились о совместной акции 5 июня, в День эколога. Со своей стороны - будем активно использовать такой мощный ресурс как ООН. Их опыт и международная экспертиза пойдет нам однозначно на пользу», - отметил иркутский губернатор.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2020 года пятеро пловцов без гидрокостюмов совершили 55-километровый заплыв через Байкал.
Байкал спорт плавание
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «чёрного лесоруба» понудили убраться в лесу
В Бурятии «чёрного лесоруба» понудили убраться в лесу
Общество, 10.03.2021
«Чёрного лесоруба» обязали очистить лес от порубочных остатков
Мучающимся жителям пригорода Улан-Удэ нашли временного перевозчика
Мучающимся жителям пригорода Улан-Удэ нашли временного перевозчика
Общество, 10.03.2021
Жители Ошурково, каждый день ездящие в Улан-Удэ, месяц были вынуждены ходить пешком  
В Бурятии пройдёт конкурс к юбилею нацпарка
В Бурятии пройдёт конкурс к юбилею нацпарка
Общество, 10.03.2021
Победители будут награждены дипломами и ценными призами
Пловцы из разных стран планируют переплыть Байкал
Пловцы из разных стран планируют переплыть Байкал
Общество, 10.03.2021
Спортсмены серьёзно готовятся к заплыву
Ушёл из жизни экс-ректор БГСХА
Ушёл из жизни экс-ректор БГСХА
Общество, 10.03.2021
Александру Попову было 70 лет
В Улан-Удэ проверили проблемные стройки
В Улан-Удэ проверили проблемные стройки
Общество, 10.03.2021
Состоялось выездное межведомственное заседание по домам, дольщики которых не могут дождаться квартир
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала до 87 случаев
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала до 87 случаев
Общество, 10.03.2021
С каждым днём становится всё меньше заразившихся коронавирусом  
«Радость в нашем ауле»: В аэропорту Улан-Удэ открылся зал прилёта
«Радость в нашем ауле»: В аэропорту Улан-Удэ открылся зал прилёта
Общество, 10.03.2021
Зал прилёта в аэропорту открылся после ремонта
На «Миссис Бурятия-2021» сделали исключения для некоторых женщин
На «Миссис Бурятия-2021» сделали исключения для некоторых женщин
Общество, 10.03.2021
На конкурс красоты среди замужних жительниц Бурятии отобрали 31 участницу
В Бурятии осуждённый пожизненно потребовал 250 тысяч за каждый год
В Бурятии осуждённый пожизненно потребовал 250 тысяч за каждый год
Общество, 10.03.2021
Осуждённый пожаловался на плохие условия лишь спустя 18 лет
В ковидном роддоме в Улан-Удэ родилось 156 детей
В ковидном роддоме в Улан-Удэ родилось 156 детей
Общество, 10.03.2021
Сотрудники роддома «с гордостью озвучили цифру»
В улан-удэнском роддоме за неделю родились две двойни
В улан-удэнском роддоме за неделю родились две двойни
Общество, 10.03.2021
Родов было больше, чем неделю тому назад
Вице-президент федерации борьбы России прилетел в Улан-Удэ
Вице-президент федерации борьбы России прилетел в Улан-Удэ
Общество, 10.03.2021
«Удачи бурятской земле», - пожелал Арсен Фадзаев
В Бурятии наркомана лишили водительских прав
В Бурятии наркомана лишили водительских прав
Общество, 10.03.2021
В суд обратился Бурятский транспортный прокурор
Очередь на вакцину в Забайкалье должна исчезнуть до конца марта
Очередь на вакцину в Забайкалье должна исчезнуть до конца марта
Общество, 10.03.2021
Прививку от коронавируса уже получили более 48 тысяч жителей региона

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^