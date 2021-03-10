Спортсмены серьёзно готовятся к заплыву
На Байкале состоится международный трансбайкальский заплыв Baikal Great Swim. В июне восемь пловцов из разных стран мира за 30 часов намерены переплыть Байкал из села Выдрино Кабанского района Бурятии в Иркутск.
- Это 120 километров. Если вдуматься, тоже кажется немыслимым. Тем не менее, пловцы из Италии, Германии, Израиля, Болгарии, США, Канады и нашей страны серьёзно к этому готовятся. Уверен, всё у них получится, - прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Заплыв состоится в рамках Года Байкала в Иркутской области. Под его эгидой планируется также ещё одно событие. 16 марта российский фридайвер Алексей Молчанов намерен установить новый рекорд Гиннесса по погружению в Байкал.
- Алексей Молчанов собирается проплыть 80 метров подо льдом. Для информации – температура воды там около плюс трёх градусов. Своими погружениями Алексей привлекает внимание к вопросам экологии и чистоты воды. Это заслуживает уважения, - отметил Игорь Кобзев.
На днях об этих предстоящих спортивных событиях он рассказал представителям ООН. «По обоим проектам получил позитивный отклик. Приятно, что представители ООН поддерживают все наши начинания, причем не только спортивно-событийные. Проговорили общие вопросы экологии, договорились о совместной акции 5 июня, в День эколога. Со своей стороны - будем активно использовать такой мощный ресурс как ООН. Их опыт и международная экспертиза пойдет нам однозначно на пользу», - отметил иркутский губернатор.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2020 года пятеро пловцов без гидрокостюмов совершили 55-километровый заплыв через Байкал.
Пловцы из разных стран планируют переплыть Байкал
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Чёрного лесоруба» обязали очистить лес от порубочных остатков
Жители Ошурково, каждый день ездящие в Улан-Удэ, месяц были вынуждены ходить пешком
Победители будут награждены дипломами и ценными призами
Спортсмены серьёзно готовятся к заплыву
Александру Попову было 70 лет
Состоялось выездное межведомственное заседание по домам, дольщики которых не могут дождаться квартир
С каждым днём становится всё меньше заразившихся коронавирусом
Зал прилёта в аэропорту открылся после ремонта
На конкурс красоты среди замужних жительниц Бурятии отобрали 31 участницу
Осуждённый пожаловался на плохие условия лишь спустя 18 лет
Сотрудники роддома «с гордостью озвучили цифру»
Родов было больше, чем неделю тому назад
«Удачи бурятской земле», - пожелал Арсен Фадзаев
В суд обратился Бурятский транспортный прокурор
Прививку от коронавируса уже получили более 48 тысяч жителей региона