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Ушёл из жизни экс-ректор БГСХА

Ушёл из жизни экс-ректор БГСХА
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Александру Попову было 70 лет

Сегодня стало известно о кончине Александра Попова, доктора ветеринарных наук, профессора, бывшего ректора БГСХА, депутата Народного Хурала нескольких созывов. Он скончался на 71-м году жизни. Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию Попов возглавлял с 1997 по 2013 годы.

Александр Попов родился 10 октября 1950 года в селе Брянск Кабанского района Бурятской АССР. В 1973 году окончился Бурятский сельскохозяйственный институт, где учился на ветеринарном факультете. После распределения работал на Камчатке ветеринарным врачом, затем главным ветеринарным врачом совхоза «Комсомольский».

В 1976 году вернулся в Улан-Удэ, в БСХИ, на кафедру нормальной и патологической физиологии. Вначале работал ассистентом, затем поступил в аспирантуру при кафедре гистологии и после защиты кандидатской диссертации перевелся на кафедру хирургии.

1981 год защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гистоморфологические и гистохимические показатели придаточных половых желез быков в онтогенезе». Попову присвоен статус кандидата ветеринарных наук.

С 1988 по 1997 год работал проректором по учебной работе БГСХА.

В 1995 году защитил докторскую диссертацию на тему «Морфофункциональные особенности органов половой системы самцов домашних животных в онтогенетическом, сравнительно-видовом аспектах и при некоторых экспериментальных воздействиях». В этом же году решением ВАК ему присвоено учёное звание профессора.

В 1997 году Александр Попов был утверждён в должности ректора Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. На этом посту трудился до 2013 года. Пост ректора покинул в связи с тем, что, будучи депутатом Народного Хурала, был избран на оплачиваемую должность председателя аграрного комитета.

Являлся заслуженным деятелем науки Республики Бурятия, был награждён Орденом Дружбы и медалью «За отвагу на пожаре».

Отметим, сейчас кресло ректора БГСХА остаётся вакантным. Прежний руководитель Галсан Дареев в феврале был назначен зампредом правительства Бурятии - министром сельского хозяйства.


смерть некролог БГСХА
 
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