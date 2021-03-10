Ушёл из жизни экс-ректор БГСХА

В 1997 году Александр Попов был утверждён в должности ректора Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. На этом посту трудился до 2013 года. Пост ректора покинул в связи с тем, что, будучи депутатом Народного Хурала, был избран на оплачиваемую должность председателя аграрного комитета.







Являлся заслуженным деятелем науки Республики Бурятия, был награждён Орденом Дружбы и медалью «За отвагу на пожаре».



