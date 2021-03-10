 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 марта

09 марта

Популярное

В Бурятии наркомана лишили водительских прав

В Бурятии наркомана лишили водительских прав
Общество,  Фото:pixabay.com
В суд обратился Бурятский транспортный прокурор

У 38-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и стоящего на учёте в наркодиспансере, отобрали через суд водительские права.

- Бурятская транспортная прокуратура в ходе надзорной деятельности изучила материалы уголовного дела в отношении улан-удэнца. Установлено наличие у него удостоверения на право управления транспортными средствами. При этом по результатам проведённой судебной экспертизы была установлена его наркозависимость. Действующим законодательством утверждён перечень медицинских противопоказаний, в соответствии с которым наличие расстройств, связанных с употреблением наркотиков, препятствует управлению транспортными средствами до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойким выздоровлением. В связи с этим прокуратурой в суд направлено исковое заявление, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Иволгинский районный суд вынес решение о лишении гражданина водительских прав на срок до полного излечения от наркозависимости и снятия с учёта в наркодиспансере.


наркоманы водительские удостоверения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Очередь на вакцину в Забайкалье должна исчезнуть до конца марта
Очередь на вакцину в Забайкалье должна исчезнуть до конца марта
Общество, 10.03.2021
Прививку от коронавируса уже получили более 48 тысяч жителей региона
В Иркутске провели мастер-класс для юных спортсменов
В Иркутске провели мастер-класс для юных спортсменов
Общество, 10.03.2021
За тренировкой наблюдали родители юных хоккеистов
Полиция озвучила 67 правоохранительных слов на бурятском языке
Полиция озвучила 67 правоохранительных слов на бурятском языке
Общество, 10.03.2021
В Бурятии завершился проект «Полиция на языке родного края»
В Бурятии выбирают «Ученика года»
В Бурятии выбирают «Ученика года»
Общество, 10.03.2021
В школах республики начался первый этап конкурса
В Забайкалье посоревнуются в зимней рыбалке
В Забайкалье посоревнуются в зимней рыбалке
Общество, 10.03.2021
Регистрация участников «Рыбомании» открыта до 13 марта
В Бурятии днём до +7
В Бурятии днём до +7
Общество, 10.03.2021
В Улан-Удэ воздух прогреется до +4 градусов
Агинский округ примет первенство ДФО по настольному теннису
Агинский округ примет первенство ДФО по настольному теннису
Общество, 09.03.2021
В соревнованиях планируется участие 120 спортсменов
В Монголии выпустили монету, посвящённую году Быка
В Монголии выпустили монету, посвящённую году Быка
Общество, 09.03.2021
Её цена составляет 360 тысяч тугриков
В Бурятии турнир по настольному теннису выиграли агинцы
В Бурятии турнир по настольному теннису выиграли агинцы
Общество, 09.03.2021
Абсолютным победителям вручили золотые изделия
В Забайкалье пройдёт музыкальный конкурс «Звонкие струны»
В Забайкалье пройдёт музыкальный конкурс «Звонкие струны»
Общество, 09.03.2021
Заявки от юных музыкантов принимаются до 10 марта
В Улан-Удэ состоялся первый выезд «Катюши»
В Улан-Удэ состоялся первый выезд «Катюши»
Общество, 09.03.2021
БМ-13 смогла проехать 300 метров по территории военной базы
В Бурятии состоялся 2-й этап чемпионата РБ по лыжным гонкам
В Бурятии состоялся 2-й этап чемпионата РБ по лыжным гонкам
Общество, 09.03.2021
В Селенгинске провели мемориал памяти Константина Белоусова
Спортсмены Иркутской области завоевали медали на первенствах СФО
Спортсмены Иркутской области завоевали медали на первенствах СФО
Общество, 09.03.2021
Награды выиграли на турнирах по вольной борьбе, боксу и дзюдо
Бурятский митрополит отметил 42-летие своего служения
Бурятский митрополит отметил 42-летие своего служения
Общество, 09.03.2021
В Улан-Удэ отпраздновали первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^