В суд обратился Бурятский транспортный прокурор
У 38-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и стоящего на учёте в наркодиспансере, отобрали через суд водительские права.
- Бурятская транспортная прокуратура в ходе надзорной деятельности изучила материалы уголовного дела в отношении улан-удэнца. Установлено наличие у него удостоверения на право управления транспортными средствами. При этом по результатам проведённой судебной экспертизы была установлена его наркозависимость. Действующим законодательством утверждён перечень медицинских противопоказаний, в соответствии с которым наличие расстройств, связанных с употреблением наркотиков, препятствует управлению транспортными средствами до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойким выздоровлением. В связи с этим прокуратурой в суд направлено исковое заявление, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Иволгинский районный суд вынес решение о лишении гражданина водительских прав на срок до полного излечения от наркозависимости и снятия с учёта в наркодиспансере.
В Бурятии наркомана лишили водительских прав
Общество, Фото:
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