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Улан-удэнка работает водителем трамвая уже 20 лет

Улан-удэнка работает водителем трамвая уже 20 лет
Общество,  Фото:https://www.instagram.com/ulanude.official/
«Любовь с первой поездки», - говорит Ирина

В Улан-Удэ водителем трамвая вот уже 20 лет работает Ирина Лазарева. Свою профессию она выбрала по зову сердца. Спустя годы её сердце также предано своему делу.

- Мне было девятнадцать, я только приехала из деревни. Город мне казался таким большим, шумным, интересным. Хотелось его узнать, познакомиться с каждой улицей. И конечно, на трамвае это было делать удобно - отличная панорама из окон, можно успеть полюбоваться видами, - вспоминает свои первые впечатления Ирина.

Ирина приняла судьбоносное решение во время своей первой поездки на трамвае, но путь к водительскому креслу оказался не таким лёгким.

- Первые два года я работала кондуктором, потому что на обучение водителей брали только с 21 года. Зато, когда села за руль, я поняла — это моё. Первый год пролетел незаметно. Я даже в отпуск уходить не хотела, так сильно полюбила свою работу, - как сейчас помнит начало своей трудовой деятельности Ирина.

Любовь к делу не исключает трудностей, с которыми героине приходится сталкиваться во время дежурств.

- Конечно, на рейсе я всегда в напряжении. Ведь я ответственна не только за пассажиров в салоне, но и за ситуацию на дороге, - говорит Ирина. - Праздники, значимые события мы тоже видим в первых рядах.

Сейчас Ирина работает в трамвайном депо. Она готовит и перегоняет вагоны для выхода на линию. Кроме того, ей не раз выпадала удача поработать на особых рейсах. Отметить выпускной, день рождения и даже свадьбу в трамвае - модный тренд.

- Люблю работать на таких мероприятиях. Все праздники проходят спокойно и прилично, а я заряжаюсь хорошим настроением. Прокатиться по ночному городу, встретить восход солнца - прекрасные воспоминания на всю жизнь. Тот факт, что люди выбирают трамвай не только в будни, но и местом для торжеств - говорит о его популярности и признании. Я уверена, что наш трамвай будет развиваться и дальше, - не без гордости рассказывает Ирина.

Трамвай - не единственная радость в жизни. Ирина вместе с со своими детьми постоянно что-то придумывают: занимаются спортом, ходят в походы, совершенствуются в кондитерском искусстве и даже разводят кроликов и кур. А в копилке личных достижений Ирины - 5 место в городских лыжных соревнованиях в 2019 году.

Переняв от мамы большое и доброе сердце, дети тоже хотят выбрать профессии, полезные обществу. Её дочь собирается поступать в академию МЧС, а сын уже решил стать врачом, сообщает пресс-службе администрации города. 
трамвай
 
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