В Бурятии пройдут соревнования по горным лыжам и сноубордингу

Мероприятие состоится на севере
7 марта на горнолыжной базе «Большая Медведица» в Северо-Байкальском районе Бурятии пройдут открытые соревнования по горным лыжам и сноубордингу среди мужчин и женщин, сообщает «Северобайкальск-инфо. 24/7».
Соревнования проводятся по возрастным группам среди мужчин и женщин отдельно.
Горные лыжи:
Мужчины:
- 1 возрастная группа – 18- 40 лет;
- 2 возрастная группа – 41год и старше.
Женщины:
- 1 возрастная группа – 18 и старше;
Сноубординг:
Мужчины/женщины:
- 1 возрастная группа – 18 лет и старше.
Соревнования проводятся в двух дисциплинах: слалом – гигант (комбинированная); скоростной спуск (Царь горы).
Каждая дисциплина оценивается самостоятельно.
Необходимое снаряжение участникам во время проведения соревнований организатор предоставляет бесплатно.
18+
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