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В Бурятии пройдут соревнования по горным лыжам и сноубордингу

В Бурятии пройдут соревнования по горным лыжам и сноубордингу
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие состоится на севере

7 марта на горнолыжной базе «Большая Медведица» в Северо-Байкальском районе Бурятии пройдут открытые соревнования по горным лыжам и сноубордингу среди мужчин и женщин, сообщает «Северобайкальск-инфо. 24/7».

Соревнования проводятся по возрастным группам среди мужчин и женщин отдельно.

Горные лыжи:

Мужчины:
- 1 возрастная группа – 18- 40 лет;
- 2 возрастная группа – 41год и старше.

Женщины:
- 1 возрастная группа – 18 и старше;

Сноубординг:
Мужчины/женщины:
- 1 возрастная группа – 18 лет и старше.

Соревнования проводятся в двух дисциплинах: слалом – гигант (комбинированная); скоростной спуск (Царь горы).

Каждая дисциплина оценивается самостоятельно.

Необходимое снаряжение участникам во время проведения соревнований организатор предоставляет бесплатно.


 18+
спорт горнолыжный спорт сноуборд
 
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