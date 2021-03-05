В Бурятии пройдут соревнования по горным лыжам и сноубордингу

Необходимое снаряжение участникам во время проведения соревнований организатор предоставляет бесплатно.





7 марта на горнолыжной базе «Большая Медведица» в Северо-Байкальском районе Бурятии пройдут открытые соревнования по горным лыжам и сноубордингу среди мужчин и женщин, сообщает «Северобайкальск-инфо. 24/7».Соревнования проводятся по возрастным группам среди мужчин и женщин отдельно.Мужчины:- 1 возрастная группа – 18- 40 лет;- 2 возрастная группа – 41год и старше.Женщины:- 1 возрастная группа – 18 и старше;Мужчины/женщины:- 1 возрастная группа – 18 лет и старше.Соревнования проводятся в двух дисциплинах: слалом – гигант (комбинированная); скоростной спуск (Царь горы).Каждая дисциплина оценивается самостоятельно.18+