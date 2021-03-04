Больница в Бурятии рассказала о «жесточайшем дефиците» врачей

Заявления об увольнении написали сразу три заместителя главного врача
Как сообщал «Байкал-Daily», Петропавловскую центральную районную больницу временно возглавил Валерий Амагыров, который более 10 лет был бессменным главврачом БСМП в Улан-Удэ.
Накануне он прибыл в районную больницу и на месте ознакомился с ситуацией, сообщает «Джида-инфо. 24/7».
Амагыров сообщил, что в больнице очень сложная ситуация, особенно с кадрами.
- При существующих 80 штатных единицах врачей, закрыто всего 35 ставок. Представляете какой это жесточайший дефицит. И в этих условиях просто нельзя разбрасываться высококвалифицированными кадрами, - сказал Валерий Амагыров.
Трое заместителей главного врача написали заявление об увольнении с должностей. Валерий Амагыров переговорил с ними и уговорил их остаться, но в других должностях.
- Я сегодня переговорил с заместителями главного врача, которые написали заявления об увольнении и убедил их остаться для того, чтобы помогать жителям района, но уже в качестве рядовых специалистов. Вопрос о заместителях тоже стоит остро. Завтра планирую после встречи с коллективом начать работу по организации дальнейшей работы, ознакомлению с ситуацией и назначении заместителей, - сказал Валерий Амагыров.
Баярма Бубеева, занимавшая ранее пост главврача районной больницы, написала заявление об увольнении по собственному желанию 1 марта. Её увольнение последовало после скандала, разразившегося в больнице после публикации в СМИ. Люди жаловались на некачественную медицинскую помощь, у некоторых умерли родные и близкие в медучреждении.
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