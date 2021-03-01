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В Бурятии потеплеет

В Бурятии потеплеет
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Однако местами ночные температуры опустятся до -39

В Бурятии в ближайшие дни ожидается потепление.

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 марта по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер ночью восточный, днём с переходом на западный 3-8, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -24,-29, местами -34,-39, по юго-западу и югу -18,-23, днём -8,-13, местами до 0, по северной половине -15,-20.

3 марта по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с. Температура ночью -22,-27, местами -15,-20, по северо-востоку -32,-37, днём -6,-11, местами по югу и юго-западу 0,-5, по северу -15,-20.

4 марта по республике ночью местами небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 5-10, ночью в отдельных районах до 16 м/с. Температура ночью -24,-29, местами -18,-23, по северу -34,-39, днём -12,-17, местами -19,-24, по юго-западу и югу -5,-10.

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