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В Бурятии открыли два новых детсада

В Бурятии открыли два новых детсада
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
В Бурятии открыли два новых детсада

Объекты проинспектировал Алексей Цыденов

Два детских сада в селе Гурульба и улусе Хойтобэе в Иволгинском районе Бурятии построили в рамках реализации национального проекта «Демография». Новые объекты в субботу, 27 февраля, проинспектировал глава республики Алексей Цыденов.

- Новые детские сады рассчитаны на 280 мест каждый. Финансирование на строительство было предусмотрено по нацпроекту «Демография», из федерального бюджета было выделено по 314,8 млн рублей на каждый объект. Всего в Бурятии, включая предыдущие годы, и в ближайшее время будет построено 27 детских садов. Будет создано 6 тыс. новых мест в детских садах, благодаря этому снимем одну из самых ярких проблем республики – это очередь в детские сады, будем доводить эту работу до конца. Работа ведётся в постоянном режиме, в том числе, по строительству школ, до 2023 года по нацпроекту «Образование» запланировано строительство 16 школ, - отметил Алексей Цыденов.

По словам заведующей детским садом «Алтан Сэсэг» в улусе Хойтобэе Даримы Галдановой, строительство окончание строительства детского сада ожидали не только семьи с детьми, но и те жители улуса, которые находились в поиске работы.

- Проблем с набором персонала у нас не возникло, население Хойтобэе стремительно пополняется жителями – приезжают, селятся молодые и перспективные. Например, в числе персонала у нас есть мамочка, которая вышла с декрета, прошла курсы переподготовки, привела к нам в сад двоих детей ещё и место работы получила, для молодой семьи, с двумя детьми, я думаю, это хорошее подспорье, - сказала Дарима Галданова.

По итогам визита в детсад в улусе Хойтобэе министерству науки и образования Бурятии поручено пересмотреть и дополнить детское меню. В ходе осмотра новых зданий глава Бурятии поручил руководству Иволгинского района, совместно с подрядчиком в детском саду с селе Гурульба провести дополнительную работу по утеплению запасных выходов из детских групп.

- Дети практически целый день играют на полу, поэтому ни одного зазора в дверях быть не должно, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Здания детских садов построены по типовому проекту. Это функциональные двухэтажные здания, состоящие из четырёх корпусов с множеством разнообразных студий, лабораторий, актовым и спортивным залами, логопедическим кабинетом и комнатой психологического развития, оснащёнными современным оборудованием и инвентарём.

Проектом предусмотрено создание дополнительных мест для дошкольников. Их строительство велось в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» нацпроекта «Демография», утверждённого президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», об этих детсадах глава Бурятии рассказывал на своей странице в соцсети. Также он рассказал об открытии центра современного искусства «Залуу». 
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