Глава Бурятии рассказал о плодотворной субботе









Фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия центра «Залуу» можно посмотреть Фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия центра «Залуу» можно посмотреть по ссылке.

Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Instagram рассказал о проделанной в субботу работе. Этот выходной день он назвал плодотворным.- Сегодня был плодотворный день. Открыли два новых детских сада - в Гурульбе и Хойтобэе. Красивые, уютные, светлые. Детям будет уютно! – написал Алексей Цыденов.Также он рассказал об открытии центра современного искусства «Залуу». В основе концепции центра – стремление выявить и поддержать молодое искусство Бурятии. Новаторы, творящие в самых разных жанрах, смогут представить здесь своё творчество. Это не только художники, скульптуры, но и поэты или, например, современные танцоры.- И открыли центр современного искусства «Залуу». Дом для творческих людей - художников, скульпторов, поэтов, танцоров и тех, чьё творчество я даже не знаю, как называется, - признался глава региона.