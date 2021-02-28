Глава Бурятии рассказал о плодотворной субботе

«Не знаю, как называется», - Алексей Цыденов сделал интересное признание
Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Instagram рассказал о проделанной в субботу работе. Этот выходной день он назвал плодотворным.
- Сегодня был плодотворный день. Открыли два новых детских сада - в Гурульбе и Хойтобэе. Красивые, уютные, светлые. Детям будет уютно! – написал Алексей Цыденов.
Также он рассказал об открытии центра современного искусства «Залуу». В основе концепции центра – стремление выявить и поддержать молодое искусство Бурятии. Новаторы, творящие в самых разных жанрах, смогут представить здесь своё творчество. Это не только художники, скульптуры, но и поэты или, например, современные танцоры.
- И открыли центр современного искусства «Залуу». Дом для творческих людей - художников, скульпторов, поэтов, танцоров и тех, чьё творчество я даже не знаю, как называется, - признался глава региона.
Фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия центра «Залуу» можно посмотреть по ссылке.
«Не знаю, как называется», - Алексей Цыденов сделал интересное признание
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