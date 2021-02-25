 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 февраля

24 февраля

Популярное

Школа в Бурятии после вспышки COVID-19 учится дистанционно

Школа в Бурятии после вспышки COVID-19 учится дистанционно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Болеет более 70-ти учащихся

В связи со вспышкой коронавируса в средней школе № 4 в Гусиноозёрске продлили дистанционное обучение. Такое решение принято на совещании 24 февраля. Дистант продлён до 9 марта, сообщается в группе «Селенга-инфо. 24/7».

По последним данным, болеют 76 учащихся.

- После выхода 1 февраля учащихся на очную форму обучения были выявлены первые случаи заболевания. Несколько классов было переведено на дистанционное обучение. Впоследствии заболеваемость начала расти, и 18 февраля на районном штабе, было принято решение закрыть школу и перевести учащихся на дистанционное обучение. Все дети болеют в лёгкой форме, лечение проходят амбулаторно, - отметила начальник Селенгинского районного управления образования Евгения Антохонова.

Всего на утро 25 февраля в Бурятии зарегистрировано 33 425 подтверждённых случаев заражения COVID-19 с начала пандемии.


коронавирус школы дистанционное обучение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье перенесли международный кинофестиваль
В Забайкалье перенесли международный кинофестиваль
Общество, 25.02.2021
Причиной переноса стала эпидемиологическая обстановка
Ариунбаатара Ганбаатара наградило министерства обороны России
Ариунбаатара Ганбаатара наградило министерства обороны России
Общество, 25.02.2021
Оперный певец получил медаль «За заслуги»
Легкоатлеты Бурятии завоевали 18 медалей чемпионата ДФО и СФО
Легкоатлеты Бурятии завоевали 18 медалей чемпионата ДФО и СФО
Общество, 25.02.2021
В соревнованиях участвовали ветераны и любители
В Бурятии отметили столетний юбилей ветерана
В Бурятии отметили столетний юбилей ветерана
Общество, 25.02.2021
Поздравления принимал житель Кяхтинского района Дмитрий Данилов
В иркутской школе детей пытались накормить комком пельменей
В иркутской школе детей пытались накормить комком пельменей
Общество, 25.02.2021
Школьники отказались есть неаппетитное блюдо  
Подростки из улан-удэнского СИЗО написали письма отцам
Подростки из улан-удэнского СИЗО написали письма отцам
Общество, 25.02.2021
Родителей учат видеть хорошее в своих осуждённых детях
Главная ёлка Улан-Удэ пойдёт на удобрение
Главная ёлка Улан-Удэ пойдёт на удобрение
Общество, 25.02.2021
Сосны с главной ёлки помогут сохранить городской лес
В Кяхтинском районе Бурятии школьники закроют зимний сезон
В Кяхтинском районе Бурятии школьники закроют зимний сезон
Общество, 25.02.2021
К участию в играх приглашаются дети 17 лет и младше
Улан-удэнская колония устроила день открытых дверей
Улан-удэнская колония устроила день открытых дверей
Общество, 25.02.2021
К гости к осуждённым пришли их близкие
В Бурятии начали готовиться к Масленице
В Бурятии начали готовиться к Масленице
Общество, 25.02.2021
Жителям Муйского района предлагают изготовить «Масленичную карусель»
В Бурятии осуждённые в колонии слепили цветные буузы
В Бурятии осуждённые в колонии слепили цветные буузы
Общество, 25.02.2021
Осуждённых исправительной колонии № 1 научили лепить буузы
Работы из Бурятии попали на конкурс рисунков о переписи
Работы из Бурятии попали на конкурс рисунков о переписи
Общество, 25.02.2021
Подать заявку на участие во всероссийском конкурсе ещё не поздно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^