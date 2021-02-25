Болеет более 70-ти учащихся
В связи со вспышкой коронавируса в средней школе № 4 в Гусиноозёрске продлили дистанционное обучение. Такое решение принято на совещании 24 февраля. Дистант продлён до 9 марта, сообщается в группе «Селенга-инфо. 24/7».
По последним данным, болеют 76 учащихся.
- После выхода 1 февраля учащихся на очную форму обучения были выявлены первые случаи заболевания. Несколько классов было переведено на дистанционное обучение. Впоследствии заболеваемость начала расти, и 18 февраля на районном штабе, было принято решение закрыть школу и перевести учащихся на дистанционное обучение. Все дети болеют в лёгкой форме, лечение проходят амбулаторно, - отметила начальник Селенгинского районного управления образования Евгения Антохонова.
Всего на утро 25 февраля в Бурятии зарегистрировано 33 425 подтверждённых случаев заражения COVID-19 с начала пандемии.
Школа в Бурятии после вспышки COVID-19 учится дистанционно
Общество, Фото:
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