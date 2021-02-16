Ежесуточный прирост новых больных продолжает снижаться
По информации управления Роспотребнадзора на утро 16 февраля в Бурятии зарегистрировано 32 498 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 100 человек.
С каждым днём новых больных становится всё меньше. Днём ранее сообщалось о 102 новых больных, в воскресенье + 105, в субботу + 105, в пятницу +108.
54% (17 173) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Из 100 новых случаев COVID-19: 77 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Круг контактных лиц составляет 1541 человек.
Всего выздоровели от COVID-19 – 29 955 человек, за последние сутки выздоровел 81 человек.
В стационарах получают лечение 791 пациент с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 548. В отделениях реанимации находится 74 пациента (из них старше 65 лет – 51), на ИВЛ 28 пациентов (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 346 коек, занято – 791, свободно – 555 коек. Занятость коечного фонда составляет 58,8%.
Амбулаторное лечение проходят 1059 пациентов с COVID-19, наблюдается 234 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 693 человека, за прошедшие сутки скончались два пациента.
Ещё 100 жителей Бурятии заболели COVID-19
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С завода мужчина хотел взыскать 2 млн
Утверждено обвинительное заключение
Учреждению выдано предписание
Продление режима работы кафе и ресторанов обсуждалось на оперштабе
Они сами создали наряды с элементами бурятского костюма
Ущерб составил более 500 тысяч рублей
Рекс привёл полицейских к дому грабителя
Ежесуточный прирост новых больных продолжает снижаться
В столице Бурятии присвоили названия пяти новым улицам и переулку
Обучение проходило без отрыва от производства
Своеобразный мастер-класс он назвал «лайхфаком от Голкова»
Состоялся очередной рейд на соблюдение масочного режима в общественном транспорте
«Чёрному» лесорубу грозит лишение свободы
К участию приглашаются все желающие
Мужчина получил травмы в результате аварийной посадки самолёта Ан-24