Юлия Жамбалова встретилась с голодающей бурятской правозащитницой

Как сообщал «Байкал-Daily», известная бурятская правозащитница Надежда Низовкина объявила сухую голодовку, также она отказалась от помощи юристов, пояснив, что сама обладает необходимой квалификацией. Ранее её признали виновной в организации несанкционированной акции, которая проходила 31 января на площади Революции в Улан-Удэ. Ей назначили 10 суток административного ареста. Сухую голодовку правозащитница намерена держать на протяжении всего ареста.
Накануне, 20 февраля, уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова встретилась в ИВС Улан-Удэ с Надеждой Низовкиной. О результатах визита омбудсмен написала на свой странице в Facebook.
- Поступил ряд жалоб на условия содержания, в частности отсутствие поручня облегчающий подъём на 2 ярус кровати, скамья и стол находятся на расстоянии друг от друга, что затрудняет приём пищи и работу с документами, холодная вода в кране периодически отсутствует. Вызвали вопросы и ёмкость (пластиковая бутыль), в которой приносят горячую воду (кипяток), по словам Надежды, в такой ёмкости нельзя подавать кипяток, – написала Юлия Жамбалова.
С Надеждой содержится Ксения по административной ответственности за неуплату алиментов. Надежда консультирует её по вопросам подачи апелляции.
Также сама Надежда сообщила, что апелляцию она подавала и вчера состоялось заседание, суд оставил решение без изменений.
Состоянием здоровья были обеспокоены её сторонники. Юлия Жамбалова сообщила, что Надежда на прогулки выходит, передачи получает, состояние здоровья считает удовлетворительным. Ежедневно её осматривает врач, накануне была поставлена капельница с глюкозой.
- Также Надежда сообщила, что подала жалобу на прокурора по факту пропажи документов (решения суда), на сегодняшний день начата проверка. По всем жалобам мною будут инициированы проверки, беспокоясь за её состояние здоровья я рекомендовала МВД РБ два раза в день посещение врача, дежурному ИВС ежечасно посещать камеру, где содержится Надежда, - отметила Юлия Жамбалова.
Вчера Надежде Низовкиной предоставили право на звонок, до этого она не имела возможности позвонить.
Встреча оказалась продуктивной, по её результатам были приняты некоторые неожиданные решения.
- С Надеждой обсудили вопросы возможности внедрения здоровых привычек в местах лишения свободы, в целом ситуацию с материально-техническим состоянием изоляторов временного содержания, следственных изоляторов в регионе, - заключили Юлия Жамбалова.