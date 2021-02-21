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В Улан-Удэ прошла «Лыжня России» (фоторепортаж)

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Представляем фоторепортаж Сергея Тарасенко с лыжных гонок

Сегодня в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька» на Верхней Березовке в Улан-Удэ прошли городские соревнования по лыжному спорту в рамках всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021».

В ежегодном забеге приняли участие 850 лыжников - от дошкольников до ветеранов.

В зависимости от забега победители и призёры были награждены дипломами, кубками, медалями от минспорта России и минспорта Бурятии, управления по физкультуре и спорту администрации Улан-Удэ и сладкими подарками.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. В этом году 74 региона страны приняли участие в этом грандиозном празднике спорта. Сообщили в пресс-службе мэрии. 
спорт лыжные гонки
 
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