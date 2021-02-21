Представляем фоторепортаж Сергея Тарасенко с лыжных гонок
Сегодня в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька» на Верхней Березовке в Улан-Удэ прошли городские соревнования по лыжному спорту в рамках всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021».
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В ежегодном забеге приняли участие 850 лыжников - от дошкольников до ветеранов.
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В зависимости от забега победители и призёры были награждены дипломами, кубками, медалями от минспорта России и минспорта Бурятии, управления по физкультуре и спорту администрации Улан-Удэ и сладкими подарками.
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«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. В этом году 74 региона страны приняли участие в этом грандиозном празднике спорта. Сообщили в пресс-службе мэрии.
В Улан-Удэ прошла «Лыжня России» (фоторепортаж)
Общество, Фото:
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