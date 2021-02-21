Завтра забавные соревнования продолжатся
Сегодня, 21 февраля, в Улан-Удэ в Этнографическом музее народов Забайкалья для будущих защитников отечества провели соревнования под названием «Молодецкие игры». Бегать, прыгать и забавляться посетителям помогали сказочные герои царевичи и их друзья.
Также в музее прошла выставка военного обмундирования и снаряжения, организованная совместно с общевойсковым объединением министерства обороны. Помимо прочего, гости смогли полакомиться солдатской кашей из военно-полевой кухни.
Завтра «Молодецкие игры» продолжатся.
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В Улан-Удэ прошли «Молодецкие игры» (фоторепортаж)
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