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В Улан-Удэ прошли «Молодецкие игры» (фоторепортаж)

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Завтра забавные соревнования продолжатся

Сегодня, 21 февраля, в Улан-Удэ в Этнографическом музее народов Забайкалья для будущих защитников отечества провели соревнования под названием «Молодецкие игры». Бегать, прыгать и забавляться посетителям помогали сказочные герои царевичи и их друзья.

Также в музее прошла выставка военного обмундирования и снаряжения, организованная совместно с общевойсковым объединением министерства обороны. Помимо прочего, гости смогли полакомиться солдатской кашей из военно-полевой кухни.

Завтра «Молодецкие игры» продолжатся.

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этнографический музей
 
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