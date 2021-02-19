Дизайнер из Улан-Удэ участвует в конкурсе «Новые имена в моде»

В основе концепции бренда «Abzaeva» заложена идея сохранения культурного кода Бурятии
Искусствовед, куратор, дизайнер одежды из Бурятии Надежда Абзаева участвует в конкурсе «Новые имена в моде-2021», который проводит издание из Санкт-Петербурга «Собака.ru».
- В основе концепции бренда «Abzaeva» заложена идея сохранения культурного кода Бурятии, перефраз прошлого, традиций и форм кочевой культуры в пространство современного динамичного мира. Коллекция SS 21 называется «Ветер дует». В ней заложен звук, движение, соприкосновение миров. Когда ветер дует, развевая хии мориин на ветвях, читаются молитвы. Молитвы соединяют мир людей, мир природы и мир духов/божеств воедино, происходит гармония, единство всего. Этот прекрасный обряд я помню с детства и сейчас тоже мы каждый год ездим в дацан, чтобы привязать хии морин в нужном направлении ветра, - говорится в описании коллекции Надежды Абзаевой на сайте «Собака.ru».
При разработке концепции коллекции жительница Бурятии использовала важные для неё элементы культуры.
- Например, форму рога. Эту форму я собираю из отрезков ткани, использую её как модуль для последующих экспериментов с деконструкцией. В основе кроя национального костюма многих народов лежит принцип безотходного производства. Сегодня эта важная идея экологии и уважения к природе и миру вновь становится актуальной. И это очень вдохновляет. В коллекции некоторые изделия сконструированы из выпадов из лекал — отрезов ткани, которые остаются после производства, - отмечает дизайнер также здесь.
16 февраля на сайте fashion.sobaka.ru началось онлайн-голосование. Один победитель определится по его итогам (в этом случае выбор сделают читатели), а еще 9 финалистов выберут эксперты, главные представители российской фэшн-индустрии.
- Что даёт конкурс «Новые имена в моде», кроме старта карьеры, попадание в фэшн-комьюнити и знакомства с экспертами индустрии (хотя и этого же более, чем достаточно)? Участники конкурса представляли коллекции на Aurora Fashion Week Russia, St.Petersburg Fashion Week и Mercedes-Benz Fashion Day St.Petersburg, выигрывали гранты на обучение в институте моды и дизайна Istituto Marangoni и примеряли свои вещи на Матильду Шнурову, Лизу Боярскую, Данилу Козловского, Ивана Урганта и других медиа-персон, инфлюенсеров, блогеров России, - сообщают организаторы в Сети.
Принять участие в проекте мог каждый, требование было одно: иметь коллекцию одежды, обуви или аксессуаров и готовый лукбук (коллекция фотографий, составленная для демонстрации модели, фотографа, стиля, стилиста или линии одежды – прим. ред.).
Как сообщал «Байкал-Daily», Надежда Абзаева в конце 2020 года представила свою новую коллекцию «SS 21» на финальном показе студентов онлайн-академии Metrics в Москве.
Дизайнер из Улан-Удэ участвует в конкурсе «Новые имена в моде»
Общество, Фото:
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