Искусствовед из Бурятии покоряет подиумы Москвы

3 декабря в Москве состоялся финальный показ студентов онлайн-академии Metrics. В нём приняла участие представительница Бурятии Надежда Абзаева, искусствовед, куратор, дизайнер одежды. Она представила свою новую коллекцию «SS 21», посвящённую поискам национальной идентичности, связи истории и современности, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.





- Я верю, что в нашем мире очень важна идентичность – понять, кто ты и зачем ты здесь. Мы все разные, и это прекрасно, но всё-таки в чём-то мы едины, - делится искусствовед.





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Надежда Абзаева окончила РГГУ (Искусствоведение), кураторские курсы в Летней школе искусств в Зальцбурге, Владивостокскую школу современного искусства. В данный момент обучается в кураторской школе Немосква, школе фотографии и мультимедиа имени Родченко. Надежда является выпускницей Академии дизайна и брендинга Метрикс.Бренд Надежды «Abzaeva» назван её фамилией, который несёт в себе более глубокий смысл, связанный с её родом, происходящего с острова Ольхон, и идеей о знании своего происхождения и истории народа. Вместе с тем, Надежда старается передать в дизайне одежды уникальное ощущение мира и внутренней природы человека.