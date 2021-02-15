В Улан-Удэ Юрию Трутневу представили разработки Приборостроительного объединения (фоторепортаж)

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В числе интересных проектов – безэлектродные лампы, электрофильтр на домовые трубы, наконечники для пипеточных дозаторов и т.д.



В минувший четверг промпарк республики посетил полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев. Он ознакомился с продукцией бурятских компаний, в том числе Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения. Полпреда заинтересовала новинки предприятия – электростатический очиститель воздуха, озонаторы воздуха, безэлектродные ультрафиолетовые лампы.



- Вот наше ноу-хау, аналогов в мире нет, это бесконтактные ультрафиолетовые лампы. Собираемся использовать в вагонах РЖД, сейчас подписали дорожную карту, согласовали со всеми структурами РЖД, сделали стандарт. Будем ставить опытные образцы с нашими лампами, - рассказал генеральный директор Приборостроительного объединения Владимир Лучников.



В свою очередь Юрий Трутнев спросил, «в чём же преимущество ламп, и чем они лучше» других аналогичных приборов. «У них 11 лет непрерывного горения, то есть - нет ни электродов, ничего, то есть она горит вот так», - продемонстрировал тут же принцип работы лампы Владимир Лучников.



«Мощность пока не сильно высокая?», - задал вопрос полпред президента в ДФО. «Мощные лампы есть, здесь на выставке представлены демо-образцы», - сказал Лучников, добавив, что обеззараживатель для «Российских железных дорог» на основе ламп проектируется для внедрения в подвижной состав.



Здесь используются газы, которые позволят устанавливать лампы везде - к примеру, в детских садах: они безопасны.



Полпреда президента России в ДФО также заинтересовал ещё один проект завода – электрофильтр, который можно в последующем устанавливать на домовые трубы. Изобретение позволит снизить количество вредных выбросов в атмосферу при печном отоплении в частном секторе.



- Действует простой принцип работы. Подобные системы устанавливаются на трубах ТЭЦ, котельных, но это очень дорогие современные системы, и ноу-хау нашего завода позволяет сделать это дешевле и проще! Мы на первом этапе пути, на самом деле это долгий путь, но самое сложное сделали – разработали электронную систему, которая работает, то есть все наши расчеты оправдались. Сейчас задача – сконфигурировать всё это. Думаю, что до лета справимся с этим. В следующую зиму, мы надеемся, выйдем на рынок. Думаю, что таким образом решим запрос частных домовладений, стоить это будет до 25 тысяч рублей, - подробно разъяснил генеральный директор предприятия.



О другой продукции Приборостроительного объединения



Большой проект предприятия – это наконечники для пипеточных дозаторов. Проще говоря, это один из самых необходимых пластиковых расходных материалов. Они используются для дозирования небольших объемов жидкостей, а также переноса и перемешивания жидких образцов. Наконечники применяются в микробиологии, медицине – для забора анализов у пациентов.



- Мы получили госфинансирование на сумму 360 млн. рублей. Проектная мощность проекта - 470 млн единиц в год наконечников для дозаторов пипеточных. Сумма же займа у нас 360 млн, которые мы будем вкладывать в цех, то есть мы деньги сейчас получаем, - уточнил Владимир Лучников, генеральный директор Приборостроительного объединения.



В числе интересных разработок - озонатор воздуха. Планируется, что аппарат будет применяться в овощехранилищах, зернохранилищах. Озонатор убивает плесневый грибок, также убивает тараканов, мышей, крыс, что позволяет значительно улучшить сохранность урожая.



И ещё одну амбициозную задачу поставили на предприятии: сделать «искусственную почку», современный аппарат для временного замещения выделительной функции почек.



- Мы сейчас с НИИ разрабатываем концепцию искусственной почки для производства в России. Мы производили такой аппарат в советское время, сейчас наша задача – сделать совершенно новый аппарат: это будет абсолютно новая концепция «искусственной почки» по лучшим аналогам на нашей отечественной электронной компонентной базе. Думаю, с этой задачей года за три-четыре справимся, - заключил Владимир Лучников.



