Во Владивостоке дело экс-ректора и его сына ушло в суд

Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.





Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ректора Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского и его сына – начальника учебно-методического управления.Руководитель учебного заведения обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, его подчинённый – в пособничестве в данном преступлении.По версии следствия, в 2017-2018 годах во Владивостоке ректор вместе со своим сыном создали условия для недобросовестной конкуренции. Они обеспечили двум коммерческим фирмам, принадлежащим их знакомым, заключение по максимальной стоимости контрактов на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажёров.- Для этого до аукционных процедур фигуранты проводили переговоры с выбранными поставщиками, корректировали аукционную документацию, в том числе проекты государственных контрактов и технических заданий. На основе подложных документов они сформировали начальные (максимальные) цены контрактов, внесли в аукционную документацию ограниченные сроки поставки и условия об отсутствии авансирования, которыми обеспечивали победу в аукционах ранее определённых организаций, - сообщает пресс-служба управление генеральной прокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.В результате были нарушены права и законные интересы иных коммерческих организаций, а также допущено неэффективное осуществление закупок и расходование бюджетных средств на сумму 340 млн. рублей на приобретение поставленных тренажёров, чем причинён ущерб бюджету Российской Федерации в указанном размере.Для удовлетворения исковых требований государственного университета о взыскании причинённого ущерба по уголовному делу приняты обеспечительные меры.Обвиняемые уволены с занимаемых должностей и в настоящее время осуществляют только преподавательскую деятельность.