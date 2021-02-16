 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 февраля

15 февраля

Популярное

Во Владивостоке дело экс-ректора и его сына ушло в суд

Во Владивостоке дело экс-ректора и его сына ушло в суд
Общество,  Фото:pixabay.com
Утверждено обвинительное заключение

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ректора Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского и его сына – начальника учебно-методического управления.

Руководитель учебного заведения обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, его подчинённый – в пособничестве в данном преступлении.

По версии следствия, в 2017-2018 годах во Владивостоке ректор вместе со своим сыном создали условия для недобросовестной конкуренции. Они обеспечили двум коммерческим фирмам, принадлежащим их знакомым, заключение по максимальной стоимости контрактов на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажёров.

- Для этого до аукционных процедур фигуранты проводили переговоры с выбранными поставщиками, корректировали аукционную документацию, в том числе проекты государственных контрактов и технических заданий. На основе подложных документов они сформировали начальные (максимальные) цены контрактов, внесли в аукционную документацию ограниченные сроки поставки и условия об отсутствии авансирования, которыми обеспечивали победу в аукционах ранее определённых организаций, - сообщает пресс-служба управление генеральной прокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

В результате были нарушены права и законные интересы иных коммерческих организаций, а также допущено неэффективное осуществление закупок и расходование бюджетных средств на сумму 340 млн. рублей на приобретение поставленных тренажёров, чем причинён ущерб бюджету Российской Федерации в указанном размере.

Для удовлетворения исковых требований государственного университета о взыскании причинённого ущерба по уголовному делу приняты обеспечительные меры.

Обвиняемые уволены с занимаемых должностей и в настоящее время осуществляют только преподавательскую деятельность.

Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

прокуратура ДФО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец подал в суд на завод за падение в душевой
Улан-удэнец подал в суд на завод за падение в душевой
Общество, 16.02.2021
С завода мужчина хотел взыскать 2 млн
Во Владивостоке дело экс-ректора и его сына ушло в суд
Во Владивостоке дело экс-ректора и его сына ушло в суд
Общество, 16.02.2021
Утверждено обвинительное заключение
В школе в Бурятии хранили крупу без документов
В школе в Бурятии хранили крупу без документов
Общество, 16.02.2021
Учреждению выдано предписание
В Бурятии хотят увеличить время работы общепита
В Бурятии хотят увеличить время работы общепита
Общество, 16.02.2021
Продление режима работы кафе и ресторанов обсуждалось на оперштабе
В Улан-Удэ осуждённые женщины отметили Сагаалган
В Улан-Удэ осуждённые женщины отметили Сагаалган
Общество, 16.02.2021
Они сами создали наряды с элементами бурятского костюма
В Иркутской области пёс-стажёр помог раскрыть преступление
Общество, 16.02.2021
Рекс привёл полицейских к дому грабителя
Ещё 100 жителей Бурятии заболели COVID-19
Ещё 100 жителей Бурятии заболели COVID-19
Общество, 16.02.2021
Ежесуточный прирост новых больных продолжает снижаться
В Улан-Удэ появилось пять улиц Боярская слобода
В Улан-Удэ появилось пять улиц Боярская слобода
Общество, 16.02.2021
В столице Бурятии присвоили названия пяти новым улицам и переулку
В Бурятии около 40 осуждённых освоили профессию швеи
В Бурятии около 40 осуждённых освоили профессию швеи
Общество, 16.02.2021
Обучение проходило без отрыва от производства
Экс-мэр Улан-Удэ показал, как есть буузы в официальной обстановке
Экс-мэр Улан-Удэ показал, как есть буузы в официальной обстановке
Общество, 16.02.2021
Своеобразный мастер-класс он назвал «лайхфаком от Голкова»
В Улан-Удэ в автобусах соблюдают масочный режим
В Улан-Удэ в автобусах соблюдают масочный режим
Общество, 16.02.2021
Состоялся очередной рейд на соблюдение масочного режима в общественном транспорте
В Забайкалье парень незаконно нарубил дров на полмиллиона
В Забайкалье парень незаконно нарубил дров на полмиллиона
Общество, 16.02.2021
«Чёрному» лесорубу грозит лишение свободы
«Лыжня России» в Улан-Удэ состоится в воскресенье
«Лыжня России» в Улан-Удэ состоится в воскресенье
Общество, 16.02.2021
К участию приглашаются все желающие
Улан-удэнец хотел отсудить 1 млн после авиакатастрофы в Нижнеангарске
Улан-удэнец хотел отсудить 1 млн после авиакатастрофы в Нижнеангарске
Общество, 16.02.2021
Мужчина получил травмы в результате аварийной посадки самолёта Ан-24

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^