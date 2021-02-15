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Коронавирус в Бурятии снижает обороты

Коронавирус в Бурятии снижает обороты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За сутки выявили 102 новых больных

По информации управления Роспотребнадзора на утро 15 февраля в Бурятии зарегистрировано 32 398 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.

Суточный прирост больных составил 102 человека. Число выявленных больных за сутки продолжает снижаться. Так, днём ранее было +105, в пятницу +108, в четверг +109.

54% (17 130) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Из 102 новых случаев COVID-19: 82 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 1656 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 29 874 человек, за прошедшие сутки выздоровели 80 человек.

В стационарах получают лечение 833 пациента с коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 588. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 36 пациентов (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 23.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1452 койки, занято – 833, свободно – 619 коек. Занятость коечного фонда составляет 57,4%.

Амбулаторное лечение проходят 1000 пациентов с COVID-19, наблюдается 182 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 691 человек. За прошедшие сутки скончались два пациента.

коронавирус профилактика
 
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