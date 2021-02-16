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В Улан-Удэ в автобусах соблюдают масочный режим

В Улан-Удэ в автобусах соблюдают масочный режим
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Состоялся очередной рейд на соблюдение масочного режима в общественном транспорте

8,10 и 11 февраля мобильная группа провела проверку масочного режима на улице Пищевая и Иволгинская в Улан-Удэ. Проверено 13 транспортных средств, 159 пассажиров, в каждом транспортном средстве проведены профилактические беседы. Нарушений масочного режима не выявлено, сообщили в пресс-службе министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

С начала 2021 года мобильные группы провели 13 рейдов, проверили 78 автобусов, 1056 человек.

В министерстве напомнили суммы штрафов за нарушение масочного режима по ст. 15.1 Закона РБ «Об административных правонарушениях»:

- на граждан – от 500 рублей до 1500 рублей;
- для должностных лиц - от 2500 рублей до 7500 рублей;
- для юридических лиц - от 12500 рублей до 25 000 рублей.




масочный режим общественный транспорт
 
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