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Как не стать жертвой мошенников?

Общество, 
Инструкция от прокуратуры РФ

Прокуратура Российский Федерации предостерегает жителей от мошенников. По данным надзорного органа, в стране отмечается существенный всплеск хищений с использованием средств связи и интернет-технологий. Размер похищенного порой составляет миллионы рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жительница Бурятии лишилась почти двух миллионов рублей, поверив звонящему аферисту.

Схема преступления выглядит следующим образом: злоумышленник звонит и представляется сотрудником банка, заявляет о списании денег с банковской карты. Для продолжения операции, либо её отмены человеку предлагают сообщить данные карты – номер, пин-код и номер на оборотной стороне.

- Расследование телефонных мошенничеств сопровождается значительными трудностями, многие преступления остаются не раскрытыми, - говорят в прокуратуре.

Чтобы не стать жертвой мошенника, необходимо придерживаться нескольких правил:

- в случае звонка от сотрудника банка, заявляющего о трудностях с картой, прервите разговор и перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на карте;
- никому не сообщайте реквизиты банковской карты и код подтверждения операции;
- в случае, если вы потеряли телефон, сменили номер незамедлительно нужно отключить услугу «мобильный банк».



мошенничество
 
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