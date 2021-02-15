Как не стать жертвой мошенников?

Прокуратура Российский Федерации предостерегает жителей от мошенников. По данным надзорного органа, в стране отмечается существенный всплеск хищений с использованием средств связи и интернет-технологий. Размер похищенного порой составляет миллионы рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жительница Бурятии лишилась почти двух миллионов рублей, поверив звонящему аферисту.
Схема преступления выглядит следующим образом: злоумышленник звонит и представляется сотрудником банка, заявляет о списании денег с банковской карты. Для продолжения операции, либо её отмены человеку предлагают сообщить данные карты – номер, пин-код и номер на оборотной стороне.
- Расследование телефонных мошенничеств сопровождается значительными трудностями, многие преступления остаются не раскрытыми, - говорят в прокуратуре.
Чтобы не стать жертвой мошенника, необходимо придерживаться нескольких правил:
- никому не сообщайте реквизиты банковской карты и код подтверждения операции;
- в случае, если вы потеряли телефон, сменили номер незамедлительно нужно отключить услугу «мобильный банк».