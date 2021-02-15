Мужчину передали матери
Полицейскими найден 42-летний житель Улан-Удэ, который в сентябре 2020 года ушёл из дома на проспекте Строителей. Как сообщал «Байкал-Daily», заявление о его пропаже поступило от родственников 11 января.
- Сотрудниками полиции он обнаружен в Октябрьском районе в обществе лиц без определённого места жительства и передан матери, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
С мужчиной всё в порядке.
Пропавший улан-удэнец полгода находился у бомжей
Общество, Фото:
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