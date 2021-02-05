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В Улан-Удэ за спущенную маску пассажира накажут маршрутчика

В Улан-Удэ за спущенную маску пассажира накажут маршрутчика
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В общественном транспорте продолжают выявлять нарушения масочного режима

3 и 4 февраля мобильная группа провела проверку масочного режима на улицах Бабушкина и Иволгинская в Улан-Удэ. Всего проверено 10 автобусов межмуниципального сообщения, 5 такси, 117 граждан. Пассажирам и водителям ещё раз напомнили о необходимости носить маску. Кроме профилактических бесед были составлены протоколы об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

Так, в автобусе маршрута № 132 ехал пассажир с опущенной вниз маской, то есть маска фактически не защищала органы дыхания. В отношении этого пассажира, а также водителя были составлены протоколы об административном правонарушении.

Также составлен протокол на водителя такси, который пренебрёг средством индивидуальной зашиты при перевозке пассажира.

Административные протоколы направлены в суд для рассмотрения.

Указ главы Бурятии предусматривает обязательный масочный режим в общественном транспорте и такси. Маски должны использовать без исключения все водители и пассажиры. При этом маска должна полностью закрывать органы дыхания.

За нарушение масочного режима статьей 15.1 закона Бурятии «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в следующих размерах:

- на граждан – от 500 рублей до 1500 рублей;
- для должностных лиц - от 2500 рублей до 7500 рублей;
- для юридических лиц - от 12500 рублей до 25 000 рублей.

С начала 2021 года мобильные группы провели 10 рейдов, проверили 65 автобусов, 897 человек, семь такси.


маски масочный режим общественный транспорт
 
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