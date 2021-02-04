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Жители Улан-Батора проведут Белый месяц на карантине

Жители Улан-Батора проведут Белый месяц на карантине
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице Монголии объявлено о режиме всеобщей повышенной готовности с 11 по 23 февраля

Вчера, 3 февраля, государственная чрезвычайная комиссия Монголии провела заседание и решила ввести режим всеобщей повышенной готовности в Улан-Баторе в период празднования Нового года по лунному календарю. По итогам прошедшего заседания ГЧК созвала пресс-конференцию для СМИ, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

По словам вице-премьера и главы ГЧК С. Амарсайхана, в частности с 11 по 23 февраля будет объявлен карантин.
- Во время празднования Нового года люди традиционно навещают старших и близких, чтобы поздороваться и оказать им уважение, в то же время друзей приглашают в гости. Несмотря на традицию, условия коронавирусной пандемии могут ухудшиться в дальнейшем. Поэтому, исходя из расчётов специалистов, учёных и исследователей, мы посчитали целесообразным ввести карантин. Празднование Нового года связано с большим риском для здоровья людей пожилого возраста, - отметил С. Амарсайхан.

Как заявил вице-премьер, правительство и ГЧК разработали стратегию борьбы с COVID-19, согласно которой, власти стремятся своевременно и открыто представлять общественности рабочие планы, решения и результаты предпринимаемых мер, чтобы вернуть экономику в нормальное русло и обеспечить безопасность и здоровье населения.
Монголия Улан-Батор карантин коронавирус профилактика Сагаалган
 
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