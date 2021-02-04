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В соцучреждениях Бурятии началась вакцинация от коронавируса

В соцучреждениях Бурятии началась вакцинация от коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
Вакцинацию прошли уже больше половины социальных работников

В Бурятии в подведомственных учреждениях минсоцзащиты началась вакцинация сотрудников и проживающих граждан. Вакцинация проходит в 15 домах-интернатах и 20 организациях социальной помощи семье и детям. Кроме того, прививочная кампания стартовала и в негосударственных учреждениях из числа поставщиков социальных услуг, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

По данным на 1 февраля, в учреждениях минсоцзащиты почти 54% сотрудников прошли вакцинацию.

- Социальные работники ежедневно контактируют с большим количеством людей. Поэтому они, наравне с учителями и врачами, проходят вакцинацию в первую очередь. Вакцину против COVID-19 уже получили 53,8%. И 72,6% граждан, проживающих в наших учреждениях - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова, - Вакцинация от новой коронавирусной инфекции продолжается. Непосредственно перед прививкой каждого сотрудника и гражданина осматривает врач. При этом особое внимание уделяется пациентам с хроническими заболеваниями, имеющим противопоказания к вакцинации.

Партия вакцины «Спутник-5» в том числе поступила и в комплексный центр «Доверие». В штатном расписании учреждения – 149 сотрудников. Одной из первых, кто сделал прививку – сиделка на дому Надежда Григорьевна.

- Я чувствую ответственность за своих подопечных. У меня их трое. Все нуждаются в посторонней помощи. Каждый день я навещаю их, мы соблюдаем все меры профилактики при общении. Но в полной мере исключить риск заражения коронавирусом невозможно. Поэтому, вместе с коллегами, решение о вакцинации приняли сразу, чтобы обезопасить и себя, и самое главное – своих подопечных, - уверенно заявляет Надежда Григорьевна.

Как сообщал «Байкал-Daily», В Бурятии открыли 32 пункта вакцинации от ковида.

Недавно работники Улан-Удэнского авиазавода также начали вакцинацию от COVID-19.


коронавирус профилактика вакцинация социальная защита населения
 
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