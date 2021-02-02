Мужчину приговорили к исправительным работам
32-летний житель Селенгинского района Бурятии признан виновным по ст. 308 УК РФ «Отказ свидетеля от дачи показаний».
В суде установлено, что в июне 2020 года мужчина в ходе допроса в качестве свидетеля по уголовному делу отказался сообщать об обстоятельствах совершения преступления, очевидцем которых являлся. Следственным органом он был предупреждён об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний.
Суд назначил виновному наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии свидетеля наказали за отказ от дачи показаний
Общество, Фото:
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