Первый вице-президент федерации спортивной борьбы России прокомментировал улан-удэнский чемпионат
В Бурятию на чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин приедут все ведущие спортсмены. Это подтвердил первый вице-президент федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев в беседе с министром спорта Бурятии Вячеславом Дамдинцуруновым.
Как сообщал «Байкал-Dailу», чемпионат пройдёт в Улан-Удэ с 12 по 14 марта. Рассматривается возможность того, чтобы пустить на трибуны зрителей (пока спортивные турниры в Бурятии проводятся без болельщиков).
- Конечно, Бурятия, её жители, болельщики хотят, чтобы боролись как можно больше выдающихся борцов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, звёзд нашего вида спорта. Я считаю, что они должны бороться. Это не просто чемпионат России, это отбор к Олимпийским играм. Многое в том, кто завоюет олимпийскую путёвку в Токио, будет определяться именно в марте в Улан-Удэ, - поделился Арсен Фадзаев.
Он пояснил, что все претенденты на Олимпийские игры обязаны хорошо подготовиться и выступить на улан-удэнском чемпионате страны.
- Надеюсь, что никто не травмируется, все подойдут в хорошей форме и покажут великолепную, зрелищную, красивую, яркую борьбу. Это будет хорошим отбором, чтобы наши борцы завоевали как можно больше золотых медалей на Олимпийских играх. Я не сомневаюсь, что в Бурятии всё будет великолепно – и организация, и болельщики, - высказался Арсен Фадзаев.
Отметим, бурятские борцы показывали одинаково не самые высокие результаты на прошлых чемпионатах России. В 2020 году была только бронза, которую взял Жаргал Дамдинов. В 2019-м одну бронзовую медаль завоевал Евгений Жербаев. В 2018-м вновь только одна бронза, которую получил Даша Шарастепанов. Чтобы попадать на Олимпийские игры, в этом году на домашнем чемпионате бурятским борцам нужно брать более высокие результаты.
В Бурятии поборется элита вольной борьбы
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