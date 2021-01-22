Решение будет принято за несколько недель до начала крупного события
Сегодня министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов рассказал, что в понедельник, 25 января, он вылетает в Москву для встречи с представителями федерации спортивной борьбы России. На совещании будут обсуждаться вопросы количества участников чемпионата России по вольной (спортивной) борьбе, дней проведения и присутствия зрителей.
- Мы настаиваем, чтобы чемпионат проводился в четыре дня. Чтобы были наши зрители, а мы постараемся, чтобы чемпионат России, по возможности, был со зрителями. Вопрос будет только в том, какой процент от пропускной способности объекта. Либо это 30%, либо 50%. Разговоры будут уже ближе к мероприятию. Мы будем этот вопрос поднимать. Я думаю, что за пол месяца до начала этого мероприятия, мы этот вопрос решим, - сообщил Дамдинцурунов.
Как сообщал «Байкал-Daily», мужской чемпионат России по вольной борьбе состоится в Улан-Удэ с 12 по 14 марта. Здесь пройдёт основной отбор на Олимпийские игры.
В Бурятии спортивные мероприятия разрешено проводить с 19 января, однако пока без зрителей на трибунах.
В Бурятии зрителей хотят пустить на чемпионат России по борьбе
Общество, Фото:
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