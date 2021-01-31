Отключение длилось почти четыре часа
В субботу, 30 января, в 21: 47 энергетики обнаружили неполнофазный режим работы фидера на подстанции «Машзавод» в Улан-Удэ. В результате под отключение электричества попала часть Восточного: частично ул. Туполева, ул. Камова, ул. Королёва, ДНТ «Молодёжный», СНТ «Авиатор» ул. Буранная, ул. Клеверная, ул. Мунгонова.
Уже ночью, в 01:47, восстановили электроэнергию всем потребителям.
Причина отключения - отгорание шлейфа на электроопоре, сообщают оперативные службы города.
Время отключения составило 3 часа 54 минуты.
В Улан-Удэ часть Восточного оставалась без света
Общество, Фото:
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