В Улан-Удэ объяснили, почему судебное решение вынесено в отсутствие блогера Баирова

В Советском районном суде Улан-Удэ рассказали, почему решение по делу об административном правонарушении было вынесено в отсутствие блогера Дмитрия Баирова.
Как сообщал «Байкал-Daily», Дмитрий Баиров проведёт в изоляторе 25 суток. Он получил наказание за участие в несанкционированной акции 23 января в поддержку Алексея Навального. У скандального блогера это уже не первое подобное нарушение.
- Решение по делу Дмитрия Баирова вынесено в отсутствие обвиняемого, в отсутствие защитника, то есть ни меня, ни Баирова в суд просто не пустили. И вынесли судебное решение – 25 суток ареста в ИВС. Мы находились здесь до позднего вечера, но нас не вызвали на судебное заседание, - говорила тогда Надежда Низовкина.
Накануне стало известно, что арестованный на 25 суток блогер объявил «сухую» голодовку.
- 28 января 2021 года в Советский районный суд Улан-Удэ поступил протокол об административном правонарушении в отношении Дмитрия Баирова по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.20.2 КоАП РФ. 28 января он был доставлен сотрудниками УМВД России по Улан-Удэ в здание Советского районного суда Улан-Удэ, - поведали в пресс-службе райсуда.
Судебное заседание было назначено на тот же день в 16.30. «Дмитрий Баиров и его представитель Надежда Низовкина были уведомлены», - отмечают в суде.
- Вызовы в судебное заседание Дмитрий Баиров игнорировал, оставался в коридоре суда, отказался проходить в зал судебных заседаний, фактически отказавшись участвовать в судебном заседании. Дмитрий Баиров требовал от сотрудников суда и судебных приставов предоставить ему медицинскую маску, затем сертификат соответствия на медицинскую маску. После предоставления ему медицинской маски, вызовы пройти в зал суда снова проигнорировал, не приведя уважительных причин, - сообщили в суде.
Суд, рассмотрев материалы дела, установил, что блогер совершил административное правонарушение (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток.
Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Верховный суд Бурятии.
Накануне стало известно, что арестованный на 25 суток блогер объявил «сухую» голодовку.
- 28 января 2021 года в Советский районный суд Улан-Удэ поступил протокол об административном правонарушении в отношении Дмитрия Баирова по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.20.2 КоАП РФ. 28 января он был доставлен сотрудниками УМВД России по Улан-Удэ в здание Советского районного суда Улан-Удэ, - поведали в пресс-службе райсуда.
Судебное заседание было назначено на тот же день в 16.30. «Дмитрий Баиров и его представитель Надежда Низовкина были уведомлены», - отмечают в суде.
- Вызовы в судебное заседание Дмитрий Баиров игнорировал, оставался в коридоре суда, отказался проходить в зал судебных заседаний, фактически отказавшись участвовать в судебном заседании. Дмитрий Баиров требовал от сотрудников суда и судебных приставов предоставить ему медицинскую маску, затем сертификат соответствия на медицинскую маску. После предоставления ему медицинской маски, вызовы пройти в зал суда снова проигнорировал, не приведя уважительных причин, - сообщили в суде.
Суд, рассмотрев материалы дела, установил, что блогер совершил административное правонарушение (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток.
Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Верховный суд Бурятии.