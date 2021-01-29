 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 января

28 января

Популярное

В Бурятии сообщили о голодовке скандального блогера

В Бурятии сообщили о голодовке скандального блогера
Общество, 
Соратники Баирова заявили, что он отказался даже от воды

Арестованный на 25 суток блогер Дмитрий Баиров объявил «сухую» голодовку, сообщила его соратница Лилия Донская.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне Дмитрий Баиров был отправлен под административный арест на 25 суток за участие 23 января в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Его защитник, известная правозащитница Надежда Низовкина заявила о нарушении процессуального законодательства в связи с тем, что процесс прошёл без самого обвиняемого.

Сегодня, по словам Лилии Донской, Баиров объявил голодовку в знак несогласия с административным арестом.

- Сегодня приходили к нему врачи. Он официально отказался от еды, от воды. Он объявил голодовку, - заявила она.

Также сейчас проходит процесс в отношении самой Надежды Низовкиной. Её обвиняют по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

- Мне на минуту показали протокол, в котором они описали мои действия. Могу сказать, что он составлен с грубыми нарушениями – вообще не было сказано, для чего я пришла на Театральную площадь и чем занималась. Мне по сути предписывается, что я поддерживала граждан на осуществление незаконной деятельности. Видимо, они имели в виду подстрекательство, но написали «поддерживала». На самом деле я осуществляла юридическую защиту, с этой целью заходя в Советский отдел полиции, - поделилась Надежда Низовкина перед заседанием.



голодовка блогер
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске возобновят международное авиасообщение
В Иркутске возобновят международное авиасообщение
Общество, 29.01.2021
Первые полёты запланированы на 8 февраля
В Бурятии решают вопрос 4-х проблемных объектов долевого строительства
В Бурятии решают вопрос 4-х проблемных объектов долевого строительства
Общество, 29.01.2021
Решение будет принято в первом полугодии этого года
В Бурятии сообщили о голодовке скандального блогера
В Бурятии сообщили о голодовке скандального блогера
Общество, 29.01.2021
Соратники Баирова заявили, что он отказался даже от воды
Вузы Забайкалья смогут вернуться к очному обучению 8 февраля
Вузы Забайкалья смогут вернуться к очному обучению 8 февраля
Общество, 29.01.2021
То же касается и учреждений среднего профессионального образования
Утверждена эмблема юбилея Усть-Ордынского округа
Утверждена эмблема юбилея Усть-Ордынского округа
Общество, 29.01.2021
За основу логотипа взяты герб округа и лошадь
В Бурятии почти пять тысяч детей обрели семьи
В Бурятии почти пять тысяч детей обрели семьи
Общество, 29.01.2021
Приёмные родители проходят специальное обучение
В Улан-Удэ медведи спят «беспробудным сном»
В Улан-Удэ медведи спят «беспробудным сном»
Общество, 29.01.2021
Пока же посетители могут посмотреть на яков, тигров, северных оленей, косуль
В Иркутской области смягчают антиковидные меры
В Иркутской области смягчают антиковидные меры
Общество, 29.01.2021
Планируется поэтапное возобновление работы ссузов и вузов
На север Бурятии пришли баяны
На север Бурятии пришли баяны
Общество, 29.01.2021
Музыкальные инструменты в школе искусств до этого обновляли более полувека назад
Артистка цирка Бурятии стала «молодым дарованием России»
Артистка цирка Бурятии стала «молодым дарованием России»
Общество, 29.01.2021
Юная артистка является «нижней» акробаткой
В Бурятии стартует парфюмерная горячая линия
В Бурятии стартует парфюмерная горячая линия
Общество, 29.01.2021
Жители Бурятии смогут задать вопросы по качеству духов
Впервые в Забайкалье выполнили МРТ плода
Впервые в Забайкалье выполнили МРТ плода
Общество, 29.01.2021
Врачам требовалось уточнить данные, полученные во время УЗИ
Улан-удэнцы смогут заработать на нерадивых владельцах собак
Улан-удэнцы смогут заработать на нерадивых владельцах собак
Общество, 29.01.2021
Улан-удэнцев вознаградят за фото домашних собак на улице
Юную жительницу Бурятии наградили за спасение сестры
Юную жительницу Бурятии наградили за спасение сестры
Общество, 29.01.2021
Девочка-подросток получила медаль МЧС
«Это кайф»: Про бурятские буузы сочинили песню
«Это кайф»: Про бурятские буузы сочинили песню
Общество, 29.01.2021
Новая задорная песня про буузы полюбилась пользователям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^