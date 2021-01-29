В Бурятии сообщили о голодовке скандального блогера

Соратники Баирова заявили, что он отказался даже от воды
Арестованный на 25 суток блогер Дмитрий Баиров объявил «сухую» голодовку, сообщила его соратница Лилия Донская.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне Дмитрий Баиров был отправлен под административный арест на 25 суток за участие 23 января в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Его защитник, известная правозащитница Надежда Низовкина заявила о нарушении процессуального законодательства в связи с тем, что процесс прошёл без самого обвиняемого.
Сегодня, по словам Лилии Донской, Баиров объявил голодовку в знак несогласия с административным арестом.
- Сегодня приходили к нему врачи. Он официально отказался от еды, от воды. Он объявил голодовку, - заявила она.
Также сейчас проходит процесс в отношении самой Надежды Низовкиной. Её обвиняют по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
- Мне на минуту показали протокол, в котором они описали мои действия. Могу сказать, что он составлен с грубыми нарушениями – вообще не было сказано, для чего я пришла на Театральную площадь и чем занималась. Мне по сути предписывается, что я поддерживала граждан на осуществление незаконной деятельности. Видимо, они имели в виду подстрекательство, но написали «поддерживала». На самом деле я осуществляла юридическую защиту, с этой целью заходя в Советский отдел полиции, - поделилась Надежда Низовкина перед заседанием.
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