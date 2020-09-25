В Бурятии запустят зимнюю чартерную программу

В том числе туристов будут возить на «самый большой каток в мире» на Байкале
В Бурятии, вслед за успешной летней чартерной программой, решили запустить зимнюю. Зимними чартерами также будет заниматься туроператор TUI Россия. Чартеры планируется запустить в феврале, было озвучено сегодня на заседании совета по туризму при главе Бурятии.
- Мы планируем запустить зимние программы с 6 февраля по конец марта, там восемь рейсов, - сообщила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.
По её словам, популярность и востребованность зимнего Байкала с каждым годом растёт.
- Начало - конец февраля, середина февраля и по начало апреля, когда лёд замерзает и становится уже таким достаточно безопасным, твёрдым - конечно, туристы начинают активно ездить. Основные направления у нас также Энхалук, Сухая, Горячинск, Гремячинск и Максимиха, скорее всего, потому что именно в Максимихе в Баргузинском заливе у нас происходят самые большие событийные мероприятия на льду. К примеру, «Байкальская миля», лыжный марафон и т.д. Мы хотим сделать такие небольшие локации в каждом туристском поселении с помощью ТОСов, чтобы местные жители вовлекались в организацию потока, чтобы они зарабатывали на нём, чтобы представляли там местные сувениры, организацию проката коньков, лыж, - рассказала Бадмацыренова.
Она добавила, что большой пласт работы предстоит по организации досуга на зимнем Байкале, потому что все, как правило, едут на лёд.
- А зимний лед ближе к Чивыркуйскому заливу, в гротах. Это надо туда ехать. Но если организовать нормальный каток, периодически за ним ухаживать, чистить. Вот он, как говорится, лёд, не уезжая далеко. Я думаю, что и горожане поедут обязательно на зимний лёд кататься прямо на самом большом катке в мире. Чартеры будут с ТUI организовываться, а, в принципе, вот эти все предложения по отдыху на льду будут доступны всем. Будет задействовано четыре базовых отеля, и для всех остальных жителей те же самые отели работают, и дополнительные базы. Это для всех, не только для чартеров. Это, в первую очередь, для наших жителей, для всех, кто будет отдыхать на Байкале, - продолжила Мария Бадмацыренова.
К совещанию в режиме онлайн присоединилась руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она обещала, что постарается приехать в Бурятию этой зимой.
Что касается новогодних туров, то в этом случае чартеров не будет.
- Новогодние туры как чартеры не планируются, но как программа, конечно, она обязательно будет, и сейчас туроператоры уже готовят эти 10 дней каникул. У нас, как правило, на Новый год вообще проблем не бывает, все отдыхают, все едут на базы, и какие-то мероприятия проводятся и в отелях, и в поселениях, - резюмировала Мария Бадмацыренова.
Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом туроператор TUI Россия запустил в Бурятии чартерную программу, разработанную при поддержке Ростуризма. Всего из Москвы в Улан-Удэ было отправлено 10 авиарейсов, а республику посетили 1433 туриста. Маршруты организованного тура включали в себя посещение самых интересных и знаковых мест туристического притяжения в республике, вроде Иволгинского дацана, семейских сёл и, конечно же, Байкала.
В Бурятии запустят зимнюю чартерную программу
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