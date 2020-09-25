 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 сентября

24 сентября

Популярное

В Бурятии запустят зимнюю чартерную программу

В Бурятии запустят зимнюю чартерную программу
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
В том числе туристов будут возить на «самый большой каток в мире» на Байкале

В Бурятии, вслед за успешной летней чартерной программой, решили запустить зимнюю. Зимними чартерами также будет заниматься туроператор TUI Россия. Чартеры планируется запустить в феврале, было озвучено сегодня на заседании совета по туризму при главе Бурятии.

- Мы планируем запустить зимние программы с 6 февраля по конец марта, там восемь рейсов, - сообщила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

По её словам, популярность и востребованность зимнего Байкала с каждым годом растёт.

- Начало - конец февраля, середина февраля и по начало апреля, когда лёд замерзает и становится уже таким достаточно безопасным, твёрдым - конечно, туристы начинают активно ездить. Основные направления у нас также Энхалук, Сухая, Горячинск, Гремячинск и Максимиха, скорее всего, потому что именно в Максимихе в Баргузинском заливе у нас происходят самые большие событийные мероприятия на льду. К примеру, «Байкальская миля», лыжный марафон и т.д. Мы хотим сделать такие небольшие локации в каждом туристском поселении с помощью ТОСов, чтобы местные жители вовлекались в организацию потока, чтобы они зарабатывали на нём, чтобы представляли там местные сувениры, организацию проката коньков, лыж, - рассказала Бадмацыренова.

Она добавила, что большой пласт работы предстоит по организации досуга на зимнем Байкале, потому что все, как правило, едут на лёд.

- А зимний лед ближе к Чивыркуйскому заливу, в гротах. Это надо туда ехать. Но если организовать нормальный каток, периодически за ним ухаживать, чистить. Вот он, как говорится, лёд, не уезжая далеко. Я думаю, что и горожане поедут обязательно на зимний лёд кататься прямо на самом большом катке в мире. Чартеры будут с ТUI организовываться, а, в принципе, вот эти все предложения по отдыху на льду будут доступны всем. Будет задействовано четыре базовых отеля, и для всех остальных жителей те же самые отели работают, и дополнительные базы. Это для всех, не только для чартеров. Это, в первую очередь, для наших жителей, для всех, кто будет отдыхать на Байкале, - продолжила Мария Бадмацыренова.

К совещанию в режиме онлайн присоединилась руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она обещала, что постарается приехать в Бурятию этой зимой.

Что касается новогодних туров, то в этом случае чартеров не будет.

- Новогодние туры как чартеры не планируются, но как программа, конечно, она обязательно будет, и сейчас туроператоры уже готовят эти 10 дней каникул. У нас, как правило, на Новый год вообще проблем не бывает, все отдыхают, все едут на базы, и какие-то мероприятия проводятся и в отелях, и в поселениях, - резюмировала Мария Бадмацыренова.

Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом туроператор TUI Россия запустил в Бурятии чартерную программу, разработанную при поддержке Ростуризма. Всего из Москвы в Улан-Удэ было отправлено 10 авиарейсов, а республику посетили 1433 туриста. Маршруты организованного тура включали в себя посещение самых интересных и знаковых мест туристического притяжения в республике, вроде Иволгинского дацана, семейских сёл и, конечно же, Байкала.


туризм чартерные рейсы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии запустят зимнюю чартерную программу
В Бурятии запустят зимнюю чартерную программу
Экономика, 25.09.2020
В том числе туристов будут возить на «самый большой каток в мире» на Байкале
В Бурятии впервые за полгода снизилась годовая инфляция
В Бурятии впервые за полгода снизилась годовая инфляция
Экономика, 25.09.2020
На ситуацию с ценами в республике влиял как новый урожай овощей, так и закрытые границы
В случае газификации Бурятии газ будет дороже дров
В случае газификации Бурятии газ будет дороже дров
Экономика, 24.09.2020
Глава Бурятии рассказал о перспективах газификации
В Бурятию хотят завести крупнейшего застройщика жилья в России
В Бурятию хотят завести крупнейшего застройщика жилья в России
Экономика, 24.09.2020
Действующие в Бурятии строительные компании не могут обеспечить весь спрос  
Бюджет Бурятии лишился более 3,5 млрд из-за COVID-19
Бюджет Бурятии лишился более 3,5 млрд из-за COVID-19
Экономика, 23.09.2020
По словам Алексея Цыденова, цифра ожидалась куда более большая
В Бурятии вдвое выросла средняя выплата по ОСАГО
В Бурятии вдвое выросла средняя выплата по ОСАГО
Экономика, 23.09.2020
Аварий стало меньше, но степень их тяжести выросла
В Улан-Удэ и пригороде достраивают три новых детсада
В Улан-Удэ и пригороде достраивают три новых детсада
Экономика, 22.09.2020
На строительство было выделено около миллиарда рублей
Ледовый дворец в Улан-Удэ возведут к 2022 году
Ледовый дворец в Улан-Удэ возведут к 2022 году
Экономика, 21.09.2020
Содержать Ледовый дворец первые 10 лет полностью будет частный инвестор
В Бурятии строят искусственный водоём за 1,1 млн рублей
В Бурятии строят искусственный водоём за 1,1 млн рублей
Экономика, 21.09.2020
У бичурян появится новое место отдыха с лодками и катамаранами
На предприятиях Улан-Удэ внедряют бережливое производство
На предприятиях Улан-Удэ внедряют бережливое производство
Экономика, 21.09.2020
Сейчас основам бережливого производства обучаются работники «Аэротеха»
37 новых объектов здравоохранения появятся в Бурятии до конца года
37 новых объектов здравоохранения появятся в Бурятии до конца года
Экономика, 17.09.2020
В Бурятии активно строят фельдшерско-акушерские пункты и амбулатория
Бурятский крытый лукодром готов на 90%
Бурятский крытый лукодром готов на 90%
Экономика, 17.09.2020
После завершения строительства бурятские лучники получат преимущество перед спортсменами из других регионов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^