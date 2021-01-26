В Бурятии увеличили штрафы на нерадивых владельцев собак

В Бурятии одобрили повышение штрафов за нарушения правил выгула и допущение нападения животного на человека
Законопроект по собакам был принят сегодня на сессии Народного Хурала Бурятии в двух чтениях. Он предусматривает увеличение штрафных санкций в отношении нерадивых владельцев домашних животных, а также руководителей приютов.
Итак, посмотрим на штрафы и их размеры:
- за нарушения правил выгула (статья 47.1) и допущение нападения домашнего животного либо животного, содержащегося в приюте для животных, на человека (статья 51) будут взиматься с граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, с должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, с юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.
- за нарушение порядка регистрации домашних животных (статья 47.2) предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
В Хурале прошло бурное обсуждение собачьего вопроса. Коммунист Баир Цыренов сообщил, что жители домов по Спиртзаводской трассе категорически против возможной стройки приюта вблизи них.
- Я вам уже задавал вопрос по поводу планов строительства приютов, в том числе на Спиртзаводской трассе. Вроде вы высказывали мнение, что, скорее всего, этого не будет. Я вижу, что опять этот вопрос поднимается - обозначается три места, в том числе Спиртзаводская трасса, где проживают люди. И вот пример приюта в Зверосовхозе как раз очень яркий, там люди сами обращаются - что да, мы согласны, когда приют строили, рядом не было жилых домов, но посёлок постепенно разрастался. В итоге этот приют находится внутри жилого массива. Такую же ситуацию мы можем получить, если будем строить по Спиртзаводской трассе, - высказался депутат.
Он добавил, что люди собирают подписи.
Игорь Бобков предложил назвал сессию «собачьей», отметив, что так её именовали граждане, и предложил создать программу по этой проблеме.
- Может, целесообразно все-таки – раз уж у нас сегодня, как граждане именовали - «собачья сессия», значит, у нас есть сегодня собачий зампред. Может быть, целесообразно разработать какую-то краткосрочную программу локализации этой достаточно сложной ситуации, и эту краткосрочную программу в ближайшее время презентовать, в том числе и на Совете Народного Хурала или на сессии. Пусть будет она внеочередной. В программе будут указаны конкретные сроки, цели, финансирование, - сказал парламентарий.
Были озвучены и другие мнения. В итоге законопроект приняли в двух чтениях. В конце глава республики сообщил о принятых сейчас решениях.
- Приют из жилой зоны будет вынесен, решение принято. Переноса приютов в место - там, где люди живут, или будет конспективная застройка, не будет. То есть там ни город, ни район - не будет размещения приютов, и там, где в перспективе может быть застройка. Продление движения автобусов будет. Программу отдельно по собакам сделаем. Предложение принимается. Совместно с рабочей группой Хурала обсудим, - коротко подвёл итог всех заслушанных мнений Алексей Цыденов.
Штрафы увеличили после нападений собак на людей, в том числе в микрорайоне Забайкальский, где сильно покусали девушку и мальчика. Судя по всему, на них набросились как раз домашние, а не уличные псы. Сегодня произошло новое нападение собак в том же Забайкальском – собаки покусали девятилетнюю девочку, и вновь это были не бездомные псы.
В Бурятии увеличили штрафы на нерадивых владельцев собак
Общество, Фото:
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