В Чите построят центр прогресса бокса для чемпионата России

Соревнования пройдут в Забайкальском крае в 2022 году



Сформирована спортивная программа чемпионата России по боксу среди мужчин, который пройдёт в Забайкалье в 2022 году. Также разрабатывается план культурного сопровождения с туристическими и экскурсионными маршрутами. Об этом 26 января рассказала зампред правительства края Татьяна Цымпилова на заседании рабочей группы.



- Совместно с федерацией спорта 30 спортсменов готовятся к чемпионату. Значительное мероприятие в подготовке занимает строительство центра прогресса бокса в Чите, где планируется возвести арену для бокса на 2000 мест. Предполагается, что арена станет самой вместительной в регионе. Площадь центра составит три тысячи квадратных метров. Строительство должно начаться в этом году, - пояснила Татьяна Цымпилова.



По её словам, в связи с проведением крупного турнира будут приобретены сертифицированный ринг и два экрана для трансляции соревнований. В рамках проведения чемпионата по боксу на территории Забайкалья пройдут матчевые встречи и мастер-классы с участием сильнейших спортсменов Забайкальского края и ветеранов бокса, открытые уроки в общеобразовательных школах, показательные выступления. В детские лагеря высадится спортивный десант с участием именитых спортсменов, состоится фестиваль «Открытый ринг», посвящённый дню бокса.



Ранее федерация бокса Забайкальского края озвучила предложение об объявлении 2022 года годом бокса, которому исполнится 100 лет. По этому случаю будут разработаны логотип и оригинальная атрибутика. Конкурс на символику чемпионата объявят в социальных сетях в ближайшее время, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

