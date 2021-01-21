В Забайкалье стартовал праздничный флешмоб «Блюда бурят»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Также в честь Сагаалгана проводится «Марафон благопожеланий»



В Забайкальском крае накануне празднования Сагаалгана дан старт флешмобу «Блюда бурят». В рамках проекта всем желающим предлагается стать участниками национального кулинарного экскурса. Для этого необходимо разместить в социальных сетях фото или видео по приготовлению блюд бурятской кухни с рецептами под хештегом #БлюдаБурят75. Флешмоб продлится до 12 февраля.



Кроме этого, в Забайкалье объявлено о проведении «Марафона благопожеланий» в рамках краевого празднования «Сагаалган-2021».



- По традиции в дни Сагаалгана бурятский народ произносит друг другу благопожелания. По обычаю, это считается оберегом, подарком и поручительством за счастье, достаток и благополучие в жизни, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Для участия в акции приглашаются все желающие забайкальцы. Для этого до 12 февраля необходимо опубликовать видеозаписи со своими благопожеланиями на страницах соцсетей с хештегом #Уреэл75.



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