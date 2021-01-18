Спортивные мероприятия разрешили проводить в Бурятии

Пока соревнования будут проходить без зрителей



Сегодня, 18 января, на заседании республиканского оперативного штаба приняли решение о возобновлении в Бурятии проведения спортивных соревнований регионального и окружного уровня. Об этом сообщил в Facebook председатель комитета Народного Хурала по социальной политике, прославленный тренер ушуистов Игорь Марковец.



- Это очень важно для спортсменов и тренеров, ведь дома и «стены помогают», да и финансово для семей спортсменов (особенно юных) есть плюс, - отметил Марковец.



Управление Роспотребнадзора по Бурятии будет рассматривать каждое мероприятие отдельно. На соревнованиях будут следить за соблюдением санитарных требований.







