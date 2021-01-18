Пока соревнования будут проходить без зрителей
Сегодня, 18 января, на заседании республиканского оперативного штаба приняли решение о возобновлении в Бурятии проведения спортивных соревнований регионального и окружного уровня. Об этом сообщил в Facebook председатель комитета Народного Хурала по социальной политике, прославленный тренер ушуистов Игорь Марковец.
- Это очень важно для спортсменов и тренеров, ведь дома и «стены помогают», да и финансово для семей спортсменов (особенно юных) есть плюс, - отметил Марковец.
Управление Роспотребнадзора по Бурятии будет рассматривать каждое мероприятие отдельно. На соревнованиях будут следить за соблюдением санитарных требований.
Спортивные мероприятия разрешили проводить в Бурятии
Общество, Фото:
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