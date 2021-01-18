Забайкальский боксёр завоевал «серебро» на всероссийских соревнованиях

Общество, Фото: федерация бокса Забайкальского края

Турнир среди юношей проходил в Ставропольском крае



С 8 по 14 января в Ставропольском крае прошли всероссийские соревнования «Юность России» по боксу среди юношей 15-16 лет. Всего в состязаниях приняли участие более 200 спортсменов со всей страны.



- В весовой категории 46 килограмм принимал участие спортсмен Забайкальского края Егор Коренев. В данной категории приняли участие более 20 спортсменов. В первом бою Егор встретился с представителем Республики Дагестан, во втором бою также ему противостоял спортсмену из Дагестана. В третьем забайкальский спортсмен встретился с представителем Ставропольского края, и в финальном бою – с представителем Астраханской области. Поединок получился ярким, по решению судей Егор Коренев стал серебряным призёром соревнований, - рассказали в федерации бокса Забайкальского края.



Также в турнире принимал участие ещё один представитель края – Доржо Намнанов. В первом бою он выиграл у боксера из Дагестана, а во втором поединке уступил спортсмену из Грозного, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



