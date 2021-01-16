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Спецборт с искусанным собаками юным улан-удэнцем повредил шасси

Спецборт с искусанным собаками юным улан-удэнцем повредил шасси
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Сургуте приземлился для дозаправки самолёт, на борту которого находился 11-летний улан-удэнец, который пострадал от нападения собак в микрорайоне Забайкальский. Ребёнка транспортировали в Москву для прохождения лечения. Однако здесь обнаружилась неисправность.

- В результате посадки произошла деформация колеса стойки шасси. Посадка воздушного судна произведена в штатном режиме, пострадавших нет. На борту воздушного судна находилось 5 пассажиров, из них 1 ребёнок, и 4 члена экипажа. В настоящее время воздушное судно находится в аэропорту города Сургута, - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

На место происшествия выехал Сургутский транспортный прокурор.

- Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности полётов, - отметили в надзорном органе.

Здесь же сообщалось, что вылет самолёта в аэропорт Внуково (Москва) планировался вчера в 20:00. Но, судя по всему, вылет отложился. Как сообщает издание СургутИнформ-ТВ, вылет запланирован на утро субботы. Об этом изданию сообщила мама мальчика. 

По словам мамы, у её сына множественные укушенные раны волосистой части головы, рук и ног, обширная большая рана на бедре. 

Ребёнка временно госпитализировали в городскую клиническую областную больницу. Для матери мальчика организовано проживание в гостинице.

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