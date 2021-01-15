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Пострадавший от собак юный улан-удэнец вместо Москвы сейчас в Сургуте

Пострадавший от собак юный улан-удэнец вместо Москвы сейчас в Сургуте
Общество, 
Спецборту по дороге понадобился ремонт

Спецборт, вылетевший из Бурятии в Москву с 11-летним мальчиком, которого искусали собаки, временно находится в Сургуте. Об этом сообщили в минздраве Бурятии.

При плановой посадке спецборта для дозаправки в Сургуте, в самолёте была обнаружена неисправность, требующая ремонта. В связи с этим санитарный борт будет временно находиться в Ханты-Мансийском автономном округе. Он продолжит путь только после устранения неполадок.

Санитарный борт с пострадавшим ребёнком вылетел из Москвы ночью 15 января, в 3.30 часов. Мальчика транспортируют в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии для дальнейшего лечения.

Ребёнок находится в сопровождении матери, заместителя главного врача по хирургической части детской республиканской клинической больницы Бато Дондокова и специалистов Всероссийского территориального центра медицины катастроф «Защита» минздрава России.

В связи с обнаруженной неисправностью при дозаправке спецборта в Сургуте, мальчика временно госпитализировали в городскую клиническую областную больницу. Проводятся постоянные переговоры с главным врачом больницы Михаилом Курносиковым.

- Состояние ребенка стабильно тяжёлое, без ухудшений, - поясняет главный врач.

Для матери ребёнка организовано проживание в гостинице.

Как сообщал «Байкал-Daily», собаки набросились на 11-летнего ребёнка в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ 12 января. Его искусали с ног до головы, пока псов с трудом не отогнал пожилой прохожий. Расходы на транспортировку в Москву, лечение ребёнка, а также проживание его мамы в столице, взяли на себя власти Бурятии.

Сегодня стало известно, что, предположительно, поймали последнюю собаку из тех, что напали на мальчика.
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